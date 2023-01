Tremblement de terre : la wilaya de Médéa secouée ce 1er janvier 2023

Pour certaines régions, l’année ne commence pas de très bonne augure. La wilaya de Medea a été frappée, par un tremblement de terre, aujourd’hui 1 dimanche à 14:12.

Ce séisme a été annoncé sur la page officielle de la protection civile algérienne peu de temps après ledit tremblement. Il a été enregistré, plus précisément à 06 kilomètres au Sud-ouest de la municipalité de Baata dans la wilaya de Medea.

En ce qui concerne l’intensité de ce séisme, le même communiqué a révélé que celui-ci était de magnitude 2,6 sur l’échelle de Richter. Heureusement, aucune perte humaine n’a été enregistré par les secours.

Fin d’année 2022 : plusieurs wilayas touchées par des seismes

La fin de l’année 2022 n’a pas été de tout repos en termes de séismes. Le Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique CRAAG a d’ailleurs recensé plusieurs tremblements de terre dans plusieurs wilayas du pays pour les deux dernières semaines de décembre.

Le 30 décembre 2022, le CRAAG a communiqué via sa page Facebook officielle une secousse dans la wilaya de Batna. La secousse tellurique a été enregistrée ce vendredi, 30 décembre 2022 à 00 :37. La secousse a été localisée à 5Km Nord-est de Ain Touta. Quand a l’intensité du séisme, le CRAAG a affirmé que celui-ci est de magnitude 3,6.

Plus tot dans l’année, soit le 17 décembre 2022, une secousse avait été enregistrée à 30 Km nord Sidi Lakhdar dans la wilaya le Mostaganem à 4 :39. La magnitude a elle aussi été communiquée et s’élève à 3.4 sur l’échelle de Richter.