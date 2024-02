Tremblement de terre : la wilaya d’Aïn Témouchent secouée ce 16 février

La terre a une nouvelle fois été secouée en Algérie. Le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a rapporté qu’une secousse tellurique d’une magnitude de 4.1 sur l’échelle de Richter a été enregistrée aujourd’hui, vendredi 16 février 2024, à 15h39, dans la wilaya d’Aïn Témouchent.

Selon les données fournies par le CRAAG, cette secousse a été localisée à 7 kilomètres à l’ouest de Bouzedjar, dans la wilaya d’Aïn Témouchent. Les habitants de la région ont ressenti cette secousse sismique, qui a été enregistrée à une profondeur mesurée par les experts.

Pour l’instant, aucune information n’a été communiquée par les autorités quant aux éventuelles conséquences humaines ou matérielles de ce séisme. La Protection Civile suit de près la situation et pourrait fournir des mises à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Il est à rappeler que l’Algérie est une région sujette aux activités sismiques en raison de sa position géographique. Les autorités et les institutions compétentes restent vigilantes et continuent de surveiller attentivement toute activité sismique pour assurer la sécurité des citoyens et des infrastructures.

Récurrence des séisme en Algérie

Il faut savoir que ce n’est pas un évènement isolé en Algérie. Les jours précédents, c’est la wilaya de Mascara qui fut fortement secouée. En effet, le Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a rapporté qu’une secousse tellurique de magnitude 4.5 sur l’échelle de Richter a eu lieu le mercredi 14 février 2024, dans la wilaya de Mascara.

Dans un communiqué diffusé aujourd’hui, le CRAAG a informé que cette secousse s’est produite à 14h33, avec son épicentre situé à 12 kilomètres au nord-est de Mohammadia, dans la même wilaya de Mascara.