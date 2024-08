Tremblement de terre en Algérie : une secousse ressentie à Sétif ce mardi 13 août

Une secousse sismique a été ressentie par les habitants de la wilaya de Sétif très tôt en ce mardi 13 août 2024. Il s’agit de ce qui ressort d’un communiqué émis par le centre de recherches en astronomie, astrophysique et géophysique, le CRAAG.

En effet, le centre de recherches en astronomie, astrophysique et géophysique a fait savoir que la terre a de nouveau tremblé en Algérie. Une nouvelle secousse tellurique de magnitude de 3.9 sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée vers 3 h 38 de ce mardi 13 août 2024.

L’épicentre de ce tremblement de terre a été localisé à 2 kilomètres du sud-ouest de la commune de Beni Aziz dans la wilaya de Sétif.

« Le CRAAG a enregistré une secousse le 13 août 2024 à 03 h 38 de magnitude 3.9 localisée à. 2 km sud ouest de Béni Aziz (Sétif) » lit-on dans le communiqué mis en ligne par le CRAAG sur son site officiel.

Aucun dégât majeur signalé

Par ailleurs, le CRAAC, de même que la protection civile, n’ont signalé aucun dégât majeur enregistré dans la wilaya de Sétif, en raison de ce séisme. Pour rappel, ces derniers jours, l’Algérie fait état d’au moins un tremblement de terre par semaine.

Le plus récent a été enregistré dans la wilaya de Bejaia, notamment dans la commune de Darguina. En effet, le 6 août dernier, le CRAAG avait signalé une secousse de magnitude de 3.2 degrés. Deux autres tremblements de terre ont été ressentis depuis le début de ce mois d’août 2024, à Médea et Tipaza, de magnitude 4.2 et 3.2 degrés sur l’échelle de Richter, respectivement.

