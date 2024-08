Tremblement de terre en Algérie : une secousse ressentie à Mostaganem ce vendredi 16 août

Le 16 août 2024, à 16h42, une secousse sismique de magnitude 3.0 a frappé la wilaya de Mostaganem. Selon le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG), l’épicentre de ce tremblement de terre se trouvait à 11 kilomètres au nord-ouest d’Ain Boudinar.

Cette secousse, bien que notable, est considérée comme relativement faible sur l’échelle de Richter. Pour l’instant, la Protection Civile n’a pas encore publié d’informations sur d’éventuels dégâts ou blessés. Les autorités locales et les équipes de secours restent vigilantes pour évaluer la situation et intervenir si nécessaire.

Les résidents de la région ont ressenti la secousse, mais aucun rapport officiel ne fait état de dommages matériels importants à ce jour.

Quel est le contexte sismique en Algérie ?

L’Algérie, en raison de sa position géographique au sein de la zone méditerranéenne, est sujette à des activités sismiques, bien que le pays connaisse généralement des tremblements de terre de faible à modérée intensité.

Selon le site spécialisé volcanodiscovery, en moyenne, environ 133 petits séismes sont enregistrés chaque année sur le territoire algérien.

Au cours des dernières 24 heures, cinq tremblements de terre ont été détectés, avec des magnitudes atteignant jusqu’à 3.8. Sur une période de 229 jours, l’Algérie a enregistré 73 séismes avec une magnitude maximale de 4.6.

Parmi ces séismes, on dénombre huit événements de magnitude égale ou supérieure à 4, 33 séismes entre 3 et 4, 28 séismes entre 2 et 3, et quatre tremblements de terre de magnitude inférieure à 2.

Ces données illustrent que bien que les séismes soient relativement fréquents, la plupart d’entre eux restent de faible intensité et n’entraînent pas de conséquences graves.