Tremblement de terre en Algérie : nouvelle secousse sismique enregistrée à Médéa (CRAAG)

L’activité sismique se poursuit dans le nord du pays. Le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a signalé, dans la soirée du mardi 16 septembre 2025, une secousse tellurique de magnitude 3.0 sur l’échelle de Richter. Le tremblement de terre s’est produit à 23h22 et son épicentre a été localisé à 4 km au nord-ouest de Mihoub, dans la wilaya de Médéa.

Cet événement survient au lendemain d’un autre séisme enregistré dans la même région. Le lundi 15 septembre, à 07h56, le CRAAG a relevé une secousse tellurique d’une magnitude de 3.2, dont l’épicentre se situait à 11 km au sud-est de Hamdania, toujours dans la wilaya de Médéa.

La série de secousses a commencé dès le dimanche 14 septembre. Ce jour-là, une première secousse d’une magnitude légèrement plus forte, évaluée à 3.6, a frappé la région de Blida. Le CRAAG a précisé que le séisme s’est produit à 07h11, à environ 8 km à l’est de Larbaa.

Ces événements, bien que d’intensité modérée, rappellent la vulnérabilité sismique des régions nord du pays, situées sur une zone d’activité tectonique connue. Le CRAAG continue de suivre de près l’évolution de la situation et publie régulièrement des mises à jour afin d’informer la population.