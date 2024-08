Tremblement de terre en Algérie : Béjaïa secouée par un séisme de magnitude 3,5 ce samedi 17 août

Béjaïa, le 17 août 2024 – Une nouvelle secousse tellurique a frappé la wilaya de Béjaïa ce samedi après-midi à 15h33.

Selon le Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique (CRAAG), le tremblement de terre, d’une magnitude de 3,5 sur l’échelle de Richter, a été localisé à 6 kilomètres au sud-est de Melbou.

Cette information a été relayée par le CRAAG via sa page Facebook, suscitant l’inquiétude des habitants. Néanmoins, rassure-t-on, aucun dégât majeur n’a été signalé pour l’heure, ni par le CRAAG ni par la protection civile.

Ce séisme vient s’ajouter à une série de tremblements de terre qui ont secoué l’Algérie ces derniers jours. Hier,(vendredi 16 août 2024), c’est la wilaya de Mostaganem qui était touchée par une secousse de magnitude 3,0, dont l’épicentre était situé à 11 kilomètres au nord-ouest d’Ain Boudinar. Un autre tremblement de terre, d’une magnitude de 3,9, avait également été enregistré le 13 août dans la wilaya de Sétif.

Algérie : Une activité sismique soutenue ces dernières semaines

Les données du site spécialisé Volcano Discovery révèlent une activité sismique particulièrement soutenue en Algérie ces dernières semaines. Au cours des 30 derniers jours, pas moins de 12 séismes ont été enregistrés, dont 7 d’une magnitude supérieure ou égale à 3 et 5 séismes d’une magnitude allant de 2 à 3.

Ces secousses répétées témoignent d’une activité sismique accrue sur le territoire national. Si ces événements peuvent être inquiétants, il est important de rappeler que l’Algérie est située dans une zone sismique et que les tremblements de terre font partie de son histoire géologique.

Le géologue et consultant, Azzedine Boudiaf, apporte un éclairage précieux sur cette situation. Selon lui, « l’Algérie a toujours été un pays sismique avec la même intensité depuis au moins 6 millions d’années ».

Le nord du pays, en particulier, est soumis à une « sismicité continue » depuis des millénaires, comme en attestent les nombreuses études menées sur le sujet.

« Depuis des décennies, nous avons compris et admis que tout le nord de l’Algérie est sujet à une sismicité continue », souligne M. Boudiaf. Pour illustrer ses propos, il rappelle que Béjaïa et sa région ont déjà été secouées par de puissants séismes dans le passé, notamment en 1865 (5,7 degrés), 1901 (5,2) et 1946 (5,6), ce dernier ayant causé d’importants dégâts.

Ces données historiques et scientifiques permettent de relativiser quelque peu l’inquiétude suscitée par les récents séismes. Elles montrent que l’Algérie est habituée à ce type de phénomène et que les autorités ainsi que les scientifiques sont en mesure de les anticiper et d’en évaluer les risques.

