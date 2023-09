Tremblement de terre au Maroc : Bengrina présente ses condoléances et exprime son soutien

Le président du Mouvement El Bina, le professeur Abdelkader Bengrinaexprime ses condoléances suite au fort tremblement de terre qui a frappé le Maroc.

En effet, le président du parti politique El Bina a publié un message sur sa page Facebook, pour exprimer ses condoléances, en son nom et au nom du parti : » nous exprimons nos plus sincères condoléances et notre sympathie à nos frères du peuple marocain morts en martyrs sous les décombres du violent tremblement de terre qui a secoué certaines villes marocaines et qui a aussi touché certaines de nos villes algériennes.’

Dans ce meme message, il poursuit en déclarant : « dans une telle affliction, nous ne pouvons nous empêcher de rappeler la profondeur des liens fraternels qui unissent les peuples algérien et marocain, qui resteront toujours gouvernés par la fraternité et la solidarité. »

Pour conclure, Bengrina a appelé le gouvernement algérien à tendre la main au Maroc en disant : « C’est une occasion au cours de laquelle nous exhortons le gouvernement algérien, comme à son habitude, à surmonter toutes les différences, dépasser les blessures et tendre la main au peuple marocain frère et touché. »

L’Algérie présente ses condoléances, ouvre son espace aérien et se dit prete à apporter une aide humanitaire au Maroc

L’Algérie a présenté aujourd’hui, le samedi 9 septembre 2023, ses sincères condoléances au peuple marocain frère, suite au séisme qui a frappé la province d’Al Haouz, au sud-ouest de Marrakech, dans la nuit de vendredi à samedi, indique un communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

De plus, l’Algérie a annoncé l’ouverture de son espace aérien pour faciliter l’acheminement des secours et de l’aide humanitaire vers les zones sinistrées, annonçant aussi étre pleinement disposée à apporter son soutien en mettant à disposition toutes les ressources matérielles et humaines nécessaires en solidarité avec le peuple marocain.

