Tremblement de terre au Maroc : 632 MORTS et 329 BLESSÉS selon un bilan provisoire

Un puissant séisme a frappé le centre du Maroc dans la nuit de ce vendredi à samedi (vers 23 heures). Selon le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) basé à Rabat, le terrible tremblement de terre était d’une magnitude 7 sur l’échelle de Richter et son épicentre se situait dans la province d’Al-Haouz, au sud-ouest de la ville de Marrakech.

Le bilan provisoire de ce séisme au Maroc s’élève à 632 morts et à 329 blessés, dont cinquante et une personnes se trouvent dans un état critique, a annoncé samedi le ministère de l’intérieur marocain. La plupart des victimes ont été recensées à Al-Haouz (290 morts) et à Taroudant (190 morts) plus au sud, a précisé la même source.

De plus, des images montrent d’importants dégâts, notamment à Marrakech. Une partie d’un minaret s’est ainsi effondrée sur la célèbre place Djemaa El-Fna, cœur battant de la ville. La secousse a aussi été ressentie à Rabat, à Casablanca, à Agadir et à Essaouira, semant la panique parmi la population.

