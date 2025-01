Tremblement de terre à Jijel : un séisme de magnitude 3.8 enregistré ce samedi 18 janvier

Jijel, le 18 janvier 2025 – Une nouvelle secousse tellurique a secoué la wilaya de Jijel ce samedi à 16h13. D’après les données enregistrées par le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG), cette secousse, d’une magnitude de 3,8 sur l’échelle de Richter (4,1 selon le site web spécialisé Volcano Discovery), a été localisée à environ 1 kilomètre au nord de Dar el Aouana.

Selon les données préliminaires, le séisme a eu lieu à une faible profondeur de 10 km. Il est important de noter que les tremblements de terre superficiels, comme celui-ci, sont généralement ressentis plus fortement par la population que les séismes plus profonds.

En effet, étant plus proches de la surface, les secousses sont amplifiées et peuvent causer des dégâts plus importants si leur magnitude est élevée.

D’ailleurs, ce tremblement de terre a été ressenti par certains habitants de la région. Fort heureusement, aucun dégât matériel ni victime n’a été signalé jusqu’à présent.

Algérie : Une série de séismes ravive les craintes de catastrophes majeures

Il convient de rappeler que l’Algérie est située dans une zone sismique active. Des secousses telluriques de faible à moyenne intensité sont régulièrement enregistrées sur l’ensemble du territoire national. Le CRAAG, chargé de surveiller l’activité sismique en Algérie, continue d’assurer un suivi rigoureux de ces phénomènes naturels.

Depuis le début de l’année 2024, l’Algérie a connu une activité sismique soutenue avec pas moins de 132 séismes recensés. Ces événements, d’une magnitude allant jusqu’à 4.9, se répartissent comme suit :

11 séismes de magnitude 4 ou plus

63 séismes de magnitude entre 3 et 4

52 séismes de magnitude entre 2 et 3

6 séismes de magnitude inférieure à 2

Cette série de secousses n’a heureusement pas causé de pertes humaines ou matérielles. Cependant, ces incidents ont ravivé les inquiétudes de la population, particulièrement depuis le séisme dévastateur de Boumerdès en 2003.

Face à cette réalité géologique, les experts, dont Abdelkrim Chelghoum, président du Club des risques majeurs, soulignent l’urgence d’une préparation plus approfondie. Ils préconisent une approche proactive combinant :

Une sensibilisation accrue de la population

Des formations spécifiques sur la gestion des catastrophes

Une implication renforcée du gouvernement

Cette situation souligne l’importance cruciale d’une stratégie nationale de prévention pour faire face aux risques sismiques et protéger efficacement la population algérienne.