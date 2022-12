Tremblement de terre à Blida : la protection civile livre un 1er bilan

Ce mercredi, durant la matinée, les wilayas de Blida d’Alger et leurs environs ont été secouées par un fort tremblement de terre. Mais plus de peur de peur que de mal, la protection civile a révélé dans un 1er bilan n’avoir enregistré ni pertes humaines ou matérielles.

En effet, la Direction générale de la Protection Civile (DGPC), a publié un communiqué suite au tremblement dont l’épicentre a été défini à Hammam Melouane, a été ressenti par les habitants de 6 wilayas : Blida, Médéa, Alger, Bouira, Boumerdès et Tizi Ouzou. Dans ce même communiqué, la DGPC assure n’avoir enregistré aucune pertes matérielle ou humaine.

« Suite au séisme qui a été enregistré ce matin à 09h18 d’une magnitude de 4,0, dont l’épicentre était situé à 10 km au sud-est de la commune de Hammam Melouane à Bougara, et a été ressenti par les habitants des wilayas de Blida, Médéa, Alger, Bouira, Boumerdes et la wilaya de Tizi Ouzou. » Peut-on lire dans le communiqué de la DGPC.

Ajoutant aussi que » Les unités de la protection civile ont envoyé des équipes à pied et des ambulances pour mener à bien un processus d’identification. » En rassurant également qu’ »aucune perte humaine ou matérielle n’a été enregistrée et le processus d’identification est en cours ».

Pour conclure, La Direction Générale de la Protection Civile appelle également tous les citoyens, hommes et femmes, à la prudence et à ne pas s’affoler et s’affoler.

Le CRAAG publie un communiqué

Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a annoncé durant cette matinée qu’un tremblement de terre avait secoué la wilaya de Blida, située à 25 kilomètres d’Alger.

Selon ce dernier, il s’agissait d’une secousse tellurique de magnitude 4.0 degrés sur l’échelle ouverte de Richter. Elle a été enregistrée ce mercredi vers 9 heures et 18 minutes.

« L’épicentre de la secousse tellurique a été localisé à 10 kilomètres au Nord-est de Hammam Melouane dans la wilaya de Blida », a précisé le CRAAG dans un communiqué publié sur sa page Facebook.