TREG ALGERIA TRAIL : courses extrêmes en solo à Timimoun

Une aventure sportive unique, humaine et authentique pour la 1ère fois en Algérie, à Timimoun, l’Oasis Rouge. Placé sous le parrainage du Ministère de la Jeunesse et des Sports et en co-organisation avec la Fédération Algérienne Sport et Travail, le TREG® ALGERIA TRAIL c’est 3 courses extrêmes en solo de 45km, 90km ou 180km et 2 courses en relais à 6 pour 180km ou à 4 pour 90km en autosuffisance et autonavigation par GPS. 1ère édition du 26 novembre au 3 décembre 2022.

Fort du succès de plusieurs éditions organisées au Tchad, à Cuba,en Ethiopie ou au Cap Vert , les organisateurs du TREG® et la Fédération Algérienne Sport et Travail proposent de parcourir les immenses étendues du Grand Erg Occidental en Algérie autour de Timimoun l’Oasis Rouge. Le TREG® Algéria Trail est un défi exceptionnel pour les coureurs aventuriers qui affronteront ces 180 kilomètres de sables et de pierres, dans un fabuleux décor désertique.

Quels sont les athlètes qui vont participer au TREG® ALGERIA TRAIL ?

30 athlètes internationaux venant d’Angleterre, de Suisse, d’Espagne, de France ou d’Allemagne et 30 coureurs Algériens s’aligneront sur ses courses. Le principe de l’épreuve est une autonomie alimentaire, une progression au GPS et une véritable aventure humaine au sein d’une nature vierge. Le tout dans des conditions de suivi et de sécurité optimales avec des contrôles médicaux sur tout le parcours.

Deux distances plus courtes sont proposées, qui constitueront également de beaux défis : le Algeria Trail sera disputé sur 90 km tandis que l’Algeria Marathon proposera de parcourir 45 km au cœur du désert.

Départ des courses le Mardi 29 novembre 2022 à 7h00 à Timimoun

Suivi live sur le site sur https://dot.vision/algeriatreg2022

Images sur la chaîne AL24 : https://al24news.com

Réseaux sociaux sur https://www.le-treg.com et https://www.facebook.com/LeTrEnnediTrail