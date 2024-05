Traversées vers Marseille : changement de programme chez Algérie Ferries

Les choses ne semblent pas bien se passer chez la compagnie maritime nationale. En effet, depuis quelques jours, Algérie Ferries multiplie les annonces indiquant des changements dans son programme des voyages vers l’Espagne et la France.

C’est probablement dû au nombre navire qu’exploite actuellement la compagnie pour le transport de ses passagers entre les différents ports européens.

Algérie Ferries : de nouvelles modifications annoncées pour ce mois de mai 2024

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce jeudi 2 mai 2024, le transporteur maritime national annonce de nouveaux changements dans son programme des voyages au départ du port d’Alger vers Marseille. Ces nouvelles modifications s’affichent comme suit :

La traversée Marseille – Alger, programmée pour le 9 mai à 17 h, au lieu du voyage Marseille – Bejaia ;

Le voyage Alger – Marseille, prévu pour le 11 mai 2024 à 12 h, au lieu de Bejaia – Marseille.

Air Algérie s’excuse auprès de ses clients pour ces changements, mais n’indique pas les raisons de ces modifications.

Le Moby Dada immobilisé en Espagne

Affrété par Algérie ferries pour renforcer sa flotte en prévision de la saison estivale, Le Moby Dada se retrouve immobilisé par les autorités espagnoles au port d’Alicante en Espagne. Ces dernières exigent au transporteur maritime national de verser 100 000 euros pour récupérer le navire.

Cette caution est exigée pour garantir la mise en conformité du navire et répondre aux manquements qui pourront impacter la sécurité des passagers de la compagnie. Dont, une conséquente fuite de carburant dans la salle des machines et des conditions de voyage et de vie non conformes aux nomes internationales. Algérie ferries a déjà subi une situation similaire avec le Tariq Ibn Ziyad.

