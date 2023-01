Traversées vers Marseille : Algérie Ferries annonce du changement

Le programme de la compagnie maritime nationale a connu ces derniers mois de nombreuses perturbations. Une situation dénoncée par les voyageurs d’Algérie Ferries, sur les réseaux sociaux, qui appellent à trouver une vraie solution pour assurer le transport de ces passagers depuis et vers le territoire nationale.

Dans ce même sillage, Algérie Ferries a précédemment annoncé l’annulation de plusieurs de ces voyages programmés pour les jours à venir. Et ce, en raison des conditions météorologiques défavorables pour la navigation. Encore une fois, la compagnie nationale maritime vient d’annoncer un nouveau changement qui touche son programme.

Algérie Ferries annonce du changement pour sa traversée Alger – Marseille

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui le 18 janvier 2023, Algérie Ferries informe que sa traversée au départ d’Alger à destination du port de Marseille en France, programmée pour le 19 janvier 2023, va connaitre un changement d’horaire.

En effet, La traversée Alger Marseille qui a été programmée à 16 h 00, sera assurée à 12 h00, précise la compagnie maritime nationale dans son communiqué. Ainsi, passagers qui ont prévu de se déplacer à bord de cette traversée devront arriver à l’heure pour ne pas rater leur voyage.

تنويه

تعلم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين زبائنها الكرام المتوجهين في رحلة 2023.01.19 من الجزائر إلى مرسيليا أن توقيت الرحلة الذي كان مبرمجا الساعة الرابعة بعد الزوال16.00 سا قد تم تقديمه إلى الساعة 12.00 سا pic.twitter.com/iEnkSXL3Ru — Algérie Ferries (@ENTMV_Ferries) January 18, 2023

Algérie Ferries annule plusieurs traversées

Dans un précédent communiqué publié par Algérie Ferries, cette dernière a fait part de l’annulation de plusieurs traversées. Notamment celles prévues entre le 20 et le 30 janvier 2023, au départ de Skikda et Alger et à destination de Marseille et Naples en Italie.

Sont concernées par ces annulations les voyages suivants :

Depuis Marseille vers Skikda prévue pour le : 20/01/2023 ;

Au départ de Skikda vers Marseille, programmée le 21/01/2023 ;

Depuis Marseille à destination de Skikda, programmée le 24/01/2023 ;

Au départ de Skikda vers Marseille, programmée le 25/01/2023 ;

Au départ de Marseille à destination d’Alger, prévue pour le 25/01/2023 ;

Depuis Alger vers Naples, prévue pour le 28/01/2023 ;

Au départ de Naples à destination du port d’Alger programmée le 30/01/2023.

بيان

تعلم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين زبائنها الكرام عن تأجيل رحلة

الجزائر_ مرسيليا المبرمجة بتاريخ 2023.01.16 إلى غاية 2023.01.19 في حال توفر الظروف المناخية الملائمة للإبحار

كما تعتذر المؤسسة لإلغاء الرحلات التالية :https://t.co/CgdQNXeae3 pic.twitter.com/zXd4JmbREY — Algérie Ferries (@ENTMV_Ferries) January 16, 2023

| SUR LE MÊME THÈME :

>> Algérie Ferries annonce l’annulation de plusieurs traversées

>> Voyager vers Marseille : Algérie Ferries annule une traversée