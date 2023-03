Traversées vers l’Espagne : Algérie Ferries ouvre les réservations pour l’été 2023

La compagnie maritime nationale a précédemment mis en ligne son programme estival à destination de la France. Et ce, après plusieurs semaines d’attente et de suspense. Aujourd’hui, elle revient avec le nouveau programme des traversées vers l’Espagne et dévoile la date d’ouverture des réservations.

En effet, dans un nouveau communiqué publié en ce début de semaine, la compagnie maritime informe ses clients de la disposition de son programme estival. Algérie ferries a fait savoir que ses voyageurs pourront réserver leurs billets à destination de la France, mais aussi vers l’Espagne à partir du 14 mars 2023.

Communiqué Saison estivale

Nous avons le plaisir de vous informer que les réservations pour la saison estivale 2023 sont désormais ouvertes à partir du 14mars 2023 sous réserve de toutes modifications pour éventuelles contraintes. pic.twitter.com/i96ejbLswM — Algérie Ferries (@ENTMV_Ferries) March 12, 2023

Programme été 2023 : les traversées vers l’Espagne disponibles chez Algérie Ferries

Lors de la mise en ligne du programme estival pour les traversées vers la France, les clients d’Algérie ferries ont rencontré quelques soucis liés à la réservation et n’ont pas réussi à achever la procédure d’achat de ce billet de voyage à bord de la compagne. Cependant, selon le communiqué d’Algérie ferries, les réservations seront ouvertes à partir du 14 mars prochain.

Pour ceux qui se posent la question concernant le programme des traversées vers les ports espagnoles. Algérie ferries prévoit d’assurer la desserte de ses derniers, à raison d’une traversée, en aller-retour, par semaine, au départ du port d’Alicante vers Oran.

A ce rythme, la compagnie maritime nationale prévoit d’assurer quatre voyages chaque mois, notamment pour juin, juillet et septembre. Pour le mois d’août, prévoit d’assurer cinq navettes depuis Oran vers l’Alicante en Espagne. Ainsi, le programme estival d’Algérie ferries s’affiche comme suit :

Pour le mois de juin : les traversées d’Algérie Ferries sont programmées pour le 1, 8, 16 et 25 de e même mois ;

Juillet : ces voyages sont prévus pour le 4, 12, 19 et 26 / 7 / 2023 ;

Aout : Algérie Ferries prévoit d’assurer ses voyages le 3, 11, 18, 23 et 30 du même mois ;

Septembre : les traversées vers septembre sont programmées pour le 5, 9, 17 et 24 / 12 / 2023.

Algérie Ferries prévient ses voyageurs est susceptible de connaitre quelques modifications. En ce qui concerne les prix de ces voyages, la compagnie maritime nationale commercialise ses billets à partir de 102 euros.

