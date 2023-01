Traversées vers l’Espagne : Algérie Ferries annonce des annulations

La compagnie nationale maritime n’arrête pas de d’annoncer l’annulation ou le report de ces traversées vers la France, mais aussi vers l’Espagne. Par conséquent, les voyageurs à bord d’Algérie Ferries ont fini par se lacer de ces annulations à répétition.

En effet, les clients d’Algérie ferries ne cessent de reprogrammer leurs voyages à cause des perturbations annoncées par cette compagnie maritime. Ces derniers ont même lancé une pétition dans laquelle ils réclament de trouver une vraie solution pour les navires d’Algérie ferries, leur permettant de voyager le plus normalement possible avec le transporteur maritime national.

Algérie Ferries : encore des traversées vers l’Espagne annulées

Dans un nouveau communiqué rendu public aujourd’hui le 8 janvier 2023, sur son site officiel, Algérie ferries a annoncé de nouvelles annulations de ses voyages. Notamment ceux au départ du port d’Oran vers Alicante en l’Espagne.

En effet, selon le communiqué d’Algérie Ferries, ces annulations concernent la traversée au départ d’Oran vers Alicante prévue pour le lundi 9 janvier à 9 h 00. Mais aussi, celle au départ d’Alicante à destination d’Oran programmée pour le 10 janvier 2023 à la même heure.

Encore une fois, Algérie ferries annonce des annulations sans préciser le motif de ces dernières.

بيان تنهي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى علم زبائنها الكرام أن رحلتي: *وهران_ أليكانتي و *أليكانتي_ وهران المبرمجتين ليومي 09-01-2023 و 10-01- 2023على الساعة 19.00 سا قد ألغيتا. المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تعتذر من زبائنها الكرام. pic.twitter.com/mMzmclaUUo — Algérie Ferries (@ENTMV_Ferries) January 8, 2023

La traversée Skikda – Marseille reportée

Un autre programme qui a connu des perturbations, est celui concernant les traversées entre le port de Skikda et celui de Marseille en France. En effet, dans un message adressé aux voyageurs concernés par ce voyage, le transporteur maritime nationale a fait part du report de la traversée qui a été programmée pour aujourd’hui le 8 janvier 2023.

Cette dernière a été reportée pour le 10 janvier prochain à 14 h 00. Et ce, notamment suite aux conditions météorologiques défavorables à la navigation. Par ailleurs, les enregistrements pour cette traversée débuteront à partir de 6 h30.

