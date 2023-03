Traversées vers l’Algérie : Trasmediterránea dévoile son programme d’été 2023

Après Baléaria, Corsica Linea et Algérie ferries, c’est au tour de Trasméditerranéa de faire part de son programme des traversées depuis et vers l’Algérie. En effet, la compagnie qui dessert le port de Ghazaouet et d’Oran au départ d’Almeria en Espagne a enfin dévoilé son programme estival.

En effet, le programme en question a été affiché au niveau de ses agences et les réservations ne sont pas encore ouvertes sur son site. Ce nouveau programme concerne seulement les traversées au départ d’Almeria vers Ghazaouet.

Traversées été 2023 : Trasmediteranéa dévoile un nouveau programme

Ce nouveau programme de Trasméditerranéa s’étale du mois de juin jusqu’au 26 septembre 2023. Au départ de Ghazaouet vers Almeria, la compagnie de transport maritime des voyageurs prévoit d’assurer quatre rotations en allers-retours par mois.

Ainsi, le programme estival de Trasméditerréa, au départ d’Almeria vers Ghazaouet, s’affiche comme suit :

Mois de juin : les départs sont prévus pour le 5, 12, 19 et 26 juin 2023 à 23 h 59. Les traversées du retour sont programmées pour le 6, 13, 20 et 27 juin 2023 à 22 h 00 ;

Le mois de juillet : les traversées du départ sont programmées pour le 3, 10, 17, 24 et 31 juillet 2023. Les voyages du retour sont prévus pour le 4, 11, 18 et 25 juillet ;

Le mois d’août : les départs sont programmés pour le 7, 14, 21 et 21 août 2023. En revanche, les voyages dans le sens inverse sont prévus pour le 1, 8, 15, 22 et 29 août 2023 ;

Le mois de septembre : Trasmediterranéa affiche ses départs pour le 4, 11, 18 et 25 septembre 2023. Les retours sont prévus pour le 5, 12, 18 et 26 du même mois à 22 h 00.

Cependant, Trasméditerranéa précise que son nouveau programme est susceptible à des changements sans préavis.

Qu’en est-il de la ligne Oran – Almeria ?

Par ailleurs, la compagnie maritime n’a pas prolongé son programme des traversées au épart d’Almeria vers Oran. En effet, l’actuel programme s’étale uniquement pour le mois de juin 2023. Et compte quatre traversées en allers-retours entre ces deux destinations.

Les traversées de Trasméditerranéa entre l’Espagne et l’Algérie sont programmées pour tous les mardis. Notamment, au départ d’Almeria vers Oran. Mais aussi tous les mercredi, pour les voyages prévus dans le sens inverse, soit depuis le port d’Oran vers Almeria.

| À LIRE AUSSI :

>> Vols vers l’Algérie : Air France renforce son programme d’été 2023

>> Vols au départ de la France : Volotea renforce son réseau vers l’Algérie