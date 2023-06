Traversées vers l’Algérie : grève de 3 jours reconductible chez Corsica Linea

Avec le début de la saison estivale, les voyageurs algériens font appel aux différentes compagnies maritimes desservant le territoire national pour rejoindre l’Algérie. Cependant, un préavis de grève déposé chez Corsica Linea risque de pénaliser les projets de voyage de certains Algériens.

En effet, le syndicat des marins de la CGT a déposé un préavis de grève pour 72 heures reconductibles. Et ce, à compter de ce lundi 19 juin 2023.

Corsica Linéa : un préavis de grève de trois jours déposé

Deux préavis de grèves reconductibles ont été déposés ce lundi 19 juin 2023. Ces préavis concernent les navires des deux compagnies maritimes Corsica Linea et la Méridionale. Par le biais de cette grève, les syndicats dénoncent une concurrence déloyale exercée par des compagnies ne naviguant pas sous le pavillon français premier registre.

Par ailleurs, les syndicats invitent les marins à cesser, à partir de ce lundi 19 juin 2023, le travail au départ des ports de Sète et de Marseille, vers des destinations maghrébines, dont l’Algérie. Ainsi, dès l’arrivée des navires de leurs destinations, les marins cesseront leur activité, et ce, jusqu’au 22 juin 2022 à 8h.

De plus, selon le préavis déposé par les syndicats, cette grève sera par la suite reconductible de 24 heures en 24 heures. Pour rappel, la Corsica Linéa dessert désormais plusieurs lignes maritimes desservant entre le port de Marseille et ceux de Bejaia, Skikda et Alger, mais aussi entre le port de Sète et celui de Bejaia et de Skikda, également.

Depuis le début de l’année 2023, la Corsica Linea a été gravement impactée par les annulations des voyages engendrées à cause de la grève contre la réforme des retraites en France. En effet, la compagnie maritime corse a dû renoncer à plusieurs de ses traversées vers l’Algérie pour cette raison.

