Traversées vers l’Algérie : Corsica Linea ouvre les réservations pour le printemps 2024

Bonne nouvelle pour les membres de la diaspora qui envisage de voyager pendant les prochains mois par bateau. La compagnie maritime corse vient d’annoncer la programmation de nouvelles traversées sur son réseau à destination de l’Algérie.

Un avantage pour les voyageurs qui souhaitent prendre de l’avance et programmer dès maintenant leurs prochaines vacances et faire des économies.

Corsica Linea met en vente ses billets des traversées programmées jusqu’en mai 2024

Dans un nouveau communiqué publié en ce mardi, 28 novembre 2023, Corsica Linea annonce l’ouverture des ventes sur son nouveau programme de traversées à destination des ports d’Alger et de Bejaia. Un programme qui s’étale du mois de février jusqu’au 8 mai 2024.

Pour ce nouveau programme, la compagnie au bateau rouge et blanc prévoit d’assurer la desserte du port d’Alger au départ de celui de Marseille à raison d’une seule traversée par semaine, soit tous les mardis. La ligne Marseille – Bejaia est desservie à raison d’une seule traversée tous les quinze jours.

Pour permettre à ses voyageurs algériens de rejoindre leur pays à moindre prix, Corsica Linea annonce plusieurs choix de tarifs. En effet, elle met à disposition de ses passagers, les tarifs, famille, escapade, Flex et SuperFlex pour ses prochaines Traversées. Les passagers de cette compagnie auront aussi la possibilité d’économiser jusqu’à 30% de réduction sur les repas en optant sur l’une des formules prépayées de la compagnie lors de la réservation.

Par ailleurs, les clients fidèles de Corsica Linéa pourront toujours s’inscrire à son fameux programme de fidélité Corsica Fid qui récompense chacune des traversées entre la France et l’Algérie et permet aux voyageurs de profiter des multiples avantages et promotions.

