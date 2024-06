Traversées vers l’Algérie : Corsica Linea ouvre les réservations pour l’après-saison

Après avoir dévoilé une nouvelle promotion sur ses traversées à destination de l’Algérie, la compagnie maritime française, Corsica Linea, revient dans une nouvelle annonce pour faire part de l’ouverture des réservations pour l’après-saison.

Désormais les membres de la diaspora et les voyageurs Algériens pour réserver dès maintenant leurs billets de voyage à destination du territoire national, pour rejoindre le pays à l’après-saison.

Traversées depuis Marseille vers Bejaia et Algérie : ouverture des réservations chez Corsica Linea pour l’après-saison

“Embarquez à bord de nos navires au départ de Marseille direction Alger et Béjaïa pour vivre l’été indien algérien !” écrit la compagnie corse dans son communiqué mis en ligne en ce jeudi 27 juin 2024. Désormais, il est possible de réserver les billets de ferry vers l’Algérie, jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2025.

Avec cette ouverture, Corsica Linea ajoute plusieurs traversées par semaine depuis le port de Marseille vers Bejaia et Alger. Le transporteur aux bateaux blancs et rouges promet un voyage à bord des navires confortables et offre la possibilité de réaliser des économies sur les repas à bord grâce à des formules prépayées.

En plus du lancement des réservations, Corsica Linea a aussi dévoilé, une nouvelle offre promotionnelle au profit des passagers piétons, qui voyagent sans véhicule. En effet, le transporteur maritime invite ses passagers à profiter d’une promotion allant jusqu’à 60% sur les traversées de l’été programmées jusqu’au 6 septembre 2024.

Cette nouvelle promotion permet aux clients de Corsica Linea, répondant aux critères d’éligibilité, de voyager en aller-retour à moins de 300 euros. De quoi alléger les dépenses liées à leur voyage pendant la saison estivale.

