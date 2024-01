Traversées vers l’Algérie : Corsica Linea ouvre la vente de billets pour l’été 2024

Les membres de la diaspora sont nombreux à programmer leurs vacances d’été et vouloir voyager en Algérie pendant cette période. Pour permettre à ces passagers de profiter de meilleurs tarifs, la compagnie maritime Corsica Linéa a fait une nouvelle annonce.

En effet, le transporteur maritime corse a fait savoir que son programme des traversées, pour la saison estivale 2024, est désormais proposé en vente.

Traversées France – Algérie : Bejaia et Skikda de nouveau desservies au départ de Sète

Dans une nouvelle publication mise en ligne, en ce mercredi 31 janvier 2024, Corsica annonce l’ouverture des réservations pour ses traversées à destination de l’Algérie. Et ce, jusqu’au 25 septembre 2024. L’occasion pour les membres de la diaspora de programmer leurs vacances d’été dès maintenant.

« Nous avons le plaisir de vous informer que nos traversées sont désormais ouvertes jusqu’au 25 septembre 2024 ! » lit-on dans son communiqué. Par ailleurs, la compagnie maritime annonce aussi le renforcement de son programme par de nouvelles dessertes à destination des ports de Skikda et de Béjaia, depuis celui de Sète en France. Et ce, au rythme de deux rotations par semaine à partir du 24 juin.

En plus de ces deux villes, la compagnie aux bateaux blanc et rouge dessert aussi le port d’Alger et de Béjaia au départ de Marseille, en France, à raison de sept départs par semaine.

Quels sont les tarifs de Corsica Linéa pour l’été 2024 ?

Dans son communiqué, Corsica Linea invite ses passagers à réserver dès maintenant leurs places et de profiter de ses meilleurs tarifs. Pour savoir à quel prix propose Corsica Linea ses traversées, nous avons fait une simulation sur son site de réservation.

La compagnie maritime propose ses billets de voyage, programmé pour le mois de juin 2024, à partir de 389 euros, pour un voyage en aller simple. Par ailleurs, d’autres départs sont proposés aussi au prix de 417.65 euros.

