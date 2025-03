Traversées vers l’Algérie : Baleària lance les ventes pour l’été avec une réduction de 15%

L’été approche petit à petit et les voyageurs algériens sont déjà à la recherche de bons plans. Chez Baleària, la compagnie vient d’annoncer l’ouverture des réservations pour la nouvelle saison, avec un avantage tarifaire de 15% de réduction sur les prix des billets.

Désormais, les membres de la diaspora et les voyageurs algériens qui souhaitent se déplacer durant l’été entre le territoire national et l’Espagne pourront réserver leurs billets dès à présent et profiter des promotions offertes par la compagnie maritime.

Traversées Algérie – Espagne : Baleària lance les ventes pour l’été 2025

Dans un communiqué, publié sur son site officiel, la compagnie maritime annonce le lancement des réservations pour la nouvelle saison estivale. En effet, Baleària annonce la programmation de nouvelles traversées entre Valence et Mostaganem, au rythme de trois rotations par semaine, programmées pour tous les mardis, jeudis et samedis.

« Célébrez avec Baleària l’ouverture du calendrier entre l’Algérie et l’Europe. Des réductions et des prix incroyables pour le meilleur service de ferry entre l’Algérie et l’Europe« , lit-on dans le communiqué de la compagnie maritime.

Par ailleurs, le transporteur maritime annonce, pour l’occasion, des réductions allant jusqu’à 15 % sur ses prix des billets de voyage au départ de Barcelone et de Valence vers Mostaganem, Oran et Alger. Pour en profiter, il convient de saisir le code promo « ALGERIE15 » au moment de la réservation.

Conditions de la nouvelle promotion Baleària

La nouvelle remise de 15 % s’applique sur les voyages en aller-retour, avec ou sans véhicule, et est disponible à la réservation jusqu’au 7 avril 2025. Elle concerne les traversées programmées entre le 16 juin et le 15 septembre 2025. La modification des billets est disponible sous réserve de différence de prix.

« Anticipez vos vacances d’été en famille avec Baleària grâce à cette réduction de 15 % pour profiter d’un retour à la maison au meilleur prix avec le code promo ALGERIE15, disponible jusqu’au lundi 7 avril« , explique Baleària.

Baleària n’autorise pas les réservations avec un retour Open. Les places sont limitées et sont soumises aux conditions de l’offre et de la demande. Par ailleurs, la compagnie indique que sa nouvelle promotion n’est pas cumulable avec ses autres offres et les annulations ne sont pas autorisées.

En plus de cette offre promotionnelle, les clients de Baleària peuvent voyager à bord de ses navires à partir de seulement 169 euros, pour un voyage en cabine avec un véhicule.

