Traversées vers l’Algérie : attention, ces véhicules ne seront plus autorisés cet été

En prévision de la saison estivale 2026, l’Algérie serre à nouveau la vis sur le transport maritime de véhicules. Dès le 15 juin prochain, de nouvelles restrictions ciblant des catégories spécifiques de véhicules seront appliquées dans plusieurs ports du pays. Les compagnies maritimes opérant sur ces lignes ont d’ores et déjà été notifiées de ces directives officielles.

Dans une note officielle adressée cette semaine aux compagnies maritimes reliant l’Europe et l’Algérie, la direction générale de la marine marchande a clarifié les règles pour l’été à venir. Le document confirme que les restrictions logistiques appliquées durant la saison estivale 2025 resteront pleinement en vigueur pour l’été 2026.

Les autorités justifient cette décision par la volonté de fluidifier le trafic portuaire au plus fort de la saison. En clair, cette mesure répond aux directives du gouvernement pour « assurer les meilleures conditions d’accueil à notre communauté résidant à l’étranger », alors que les ports algériens s’apprêtent à faire face à une très forte affluence de voyageurs.

Ces véhicules interdits à l’embarquement dès le 15 juin 2026

Le calendrier est clair : la mesure sera en vigueur du 15 juin au 15 septembre 2026. Une période de trois mois qui correspond précisément à la phase de forte affluence sur les liaisons maritimes euro-algériennes.

Les ports d’Alger et d’Oran ferment leurs portes à une catégorie spécifique de véhicules. Durant toute la saison estivale, l’importation de voitures neuves et de véhicules de moins de trois ans achetés à l’étranger y sera strictement interdite.

Pour importer ce type de véhicule, il faudra donc contourner Alger et Oran. Cette restriction étant strictement localisée, les autres infrastructures portuaires du pays restent accessibles et opérationnelles pour ces opérations.

La seconde restriction frappe de plein fouet les véhicules utilitaires et les fourgons, dont l’embarquement est désormais interdit à bord des car-ferries à destination de l’Algérie. Contrairement au volet sur les voitures neuves, ce blocus ne tolère aucune exception géographique et s’appliquera rigoureusement à l’ensemble des ports du pays.

Les compagnies maritimes invitées à appliquer ces restrictions

Si Alger et Oran ferment leurs accès aux véhicules neufs et de moins de trois ans destinés à l’importation, d’autres alternatives restent ouvertes tout l’été. Entre le 15 juin et le 15 septembre 2026, les ports de Béjaïa, Skikda, Annaba et Mostaganem continueront d’accueillir normalement ces véhicules à l’embarquement comme au débarquement, permettant ainsi aux voyageurs d’y finaliser leurs démarches.

À travers ce rappel à l’ordre, la direction générale de la marine marchande pointe du doigt les manquements de certaines compagnies lors de la précédente saison. Le non-respect de ces directives avait alors provoqué d’importants désagréments et compliqué le transit de nombreux voyageurs.

Par ailleurs, pour éviter les ratés de l’an passé, les autorités exigent un suivi rigoureux de ces consignes. Les six compagnies sur la ligne (Algérie Ferries, Nouris Elbahr, Corsica Linea, Baleària, Trasmediterranea et GNV) ont l’obligation d’informer leurs clients en amont. L’objectif est clair : éviter les refus d’embarquement en Europe ou les blocages à l’arrivée dans les ports algériens entre le 15 juin et le 15 septembre 2026.

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