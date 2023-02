Traversées vers la France : programme d’Algérie Ferries pour le Ramadan 2023

Les voyageurs algériens, mais aussi les membres de la diaspora, s’impatientent face l’annonce du programme estival de la compagnie maritime nationale. En effet, contrairement à sa concurrente Corsica Linea, Algérie Ferries n’a toujours pas dévoiler son programme des traversées pour l’été 2023.

Pour rappel, dans un précédemment communiqué, Algérie Ferries a fait savoir que l’annonce de ce programme sera faite très prochainement. Mais Depuis, aucune nouvelle sur ce calendrier tant attendu. En attendant, les voyageurs algériens font appel à la compagnie corse pour les réservations d’été, ou se contentent d’un voyage pour le mois de ramadan.

Algérie Ferries : voici le programme des traversées pour le mois de Ramadan 2023

Le mois sacrés s’approche à grand pas et, comme à l’accoutumée, nombreux sont ceux qui préfèrent passer le ramadan en Algérie. Pour ces derniers, il est possible de réserver vos billets avec la compagnie maritime nationale, Algérie Ferries.

Pour le mois de ramadan, prévu à partir du 22 mars 2023, Algérie ferries prévoit d’assurer ses dessertes au départ de trois ports algériens. Notamment, depuis Alger, Oran, mais aussi Skikda. Pour cela, elle affiche sur son programme plus de cinq traversées au départ d’Alger. Prévues, notamment, pour le 4, 11, 18, 22 et 25 mars 2023. Au départ du port d’Oran vers la cité phocéenne, le transporteur maritime national compte en son programme trois dessertes programmées pour le 7, 13 et 17 mars 2023.

En ce qui concerne le programme du mois d’avril 2023, Algérie ferries affiche six traversées sur la ligne Marseille – Algérie. Soit pour le 1, 8, 12, 15, 24 et 29 avril 2023. Celles vers Oran sont programmées pour le 1, 17 et 26 avril. Par ailleurs, Algérie Ferries prévoit d’assurer la desserte du port de Skikda au départ de Marseille à raison de deux traversées programmées pour le 8 et 29 avril 2023.

Durant la même période, Algérie Ferries prévoit également de desservir le port d’Oran au départ de celui d’Alicante en Espagne. Et ceux au rythme de cinq traversées programmées pour le 2 et 15 mars, mais aussi pour le 5, 24 et 28 avril 2023.

| À LIRE AUSSI :

>> Traversées Oran – Alicante : Algérie Ferries publie une note importante

>> Transport de bagages : ce qui est interdit aux ports algériens