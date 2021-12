Traversées vers la France et l’Espagne : le programme de janvier 2022

En dépit de la situation épidémique « délicate » que traverse le monde aujourd’hui notamment avec l’apparition du nouveau variant « Omicron » et en raison duquel nombre de pays se referment sur eux-mêmes pour éviter une propagation qui pourrait être « ingérable », le transport maritime en Algérie, quant à lui, se poursuit.

Ainsi, les Algériens résidents en France et en Espagne auront pour le mois janvier 2022 leur content sur les offres d’Algérie Ferries. Après l’obligation du pass vaccinal, la compagnie algérienne du transport maritime annonce aujourd’hui la poursuite des traversées vers ces deux pays. Un riche programme est donc mis à leur disposition.

Nouveau programme d’Algérie Ferries

Pour le mois de janvier 2022, quatre traversées maritimes sont programmées depuis et vers le port d’Alicante (Espagne). En effet, les départs sont prévus chaque jeudi du 6, 13, 20 et 27 janvier, et ce, à partir du port d’Oran. S’agissant du retour il sera opéré au départ du port d’Alicante programmé chaque vendredi aux dates fixé par la compagnie à savoir le 7, 14, 21 et 28 janvier avec un départ à 19h pour chacune de ces traversées.

Pour ce qui est de la ligne Alger – Marseille, cette dernière sera opérée depuis le port d’Alger. Cinq traversées seront donc programmées depuis Alger le les 2, 10, 17, 24 et 31 janvier. Quant au retour depuis le port de Marseille, les traversées prendront le large les 8, 15, 22 et 29 janvier. Toutes les traversées sont programmées à 16h.