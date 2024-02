Traversées vers la France et l’Espagne : Algérie Ferries annonce des changements

Après avoir annoncé la programmation de plus de 300 traversées pour assurer le transport de la totalité de ses passagers durant la saison estivale, Algérie Ferries multiplie les annonces concernant ses traversées à destination de la France et de l’Espagne.

La compagnie maritime nationale revient dans un nouveau communiqué, pour annoncer de nouveaux changements dans son programme de traversées à destination des ports de Marseille et d’Alicante.

Traversées vers Marseille et Alicante : le programme d’Algérie Ferries de nouveau perturbé

En effet, dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce mardi 20 février 2024, Algérie ferries annonce de nouvelles perturbations sur son programme de traversées vers l’Espagne et la France. Ces voyages seront reportés comme suit :

La traversée au départ d’Alger vers le port d’Alicante, programmée pour le 21 février 2024 à 18 h, au lieu du mardi 20 février ;

Alicante – Alger, initialement prévue pour le 21 février, a été reprogrammé pour le 22 février à 18 h;

Au départ de Marseille vers Alger : programmée en date du 23 février à 11h, au lieu du jeudi 22 février 2024 ;

Le voyage au départ de Marseille vers Alger, programmé pour le 24 février 2024, est retardé à 17h au lieu de 12h.

Algérie ferries envisage l’ouverture prochaine de nouvelles agences

Le directeur général de la compagnie maritime nationale, Abdelhakim Bouzaher, a précédemment annoncé les projets d’Algérie Ferries d’ouvrir de nouvelles agences pilotes dédiées à la vente et la réservation des billets de voyage.

Il s’agit d’une annonce qui a été faite lors de sa dernière intervention devant la commission des affaires étrangères et la coopération et de la communauté de l’APN. Par ailleurs, ces nouvelles agences seront prochainement ouvertes à Alger et Oran, à quelques mois avant le début de la saison estivale qui enregistre une forte demande sur les billets de voyage.

