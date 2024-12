Traversées vers la France : Algérie Ferries annonce des changements dans son programme

La compagnie maritime nationale, Algérie Ferries, revient dans un nouveau communiqué pour apporter des changements dans son programme de traversées à destination du port de Marseille en France.

L’entreprise nationale de transport maritime des voyageurs a publié en ce mardi 17 décembre 2024, un nouveau communiqué pour informer ses passagers des modifications apportées à son planning de traversées à destination de la France.

Traversées vers la France : Algérie Ferries réajuste son programme

En effet, pour une meilleure prise en charge de ses passagers, la compagnie maritime nationale a revu et réajusté son planning de traversées au départ des ports d’Annaba et de Skikda. Des changements de destination et d’horaires sont prévus comme suit :

La traversée au départ du port de Marseille vers Skikda, prévue pour le 28 décembre à 15h, au lieu du voyage Marseille – Annaba ;

Le voyage du retour au départ de Skikda vers Marseille est programmé pour le 1ᵉʳ janvier 2025, au lieu du trajet Annaba – Marseille.

Algérie Ferries renforce son programme de traversées à destination de la France

Pour rappel, le transporteur maritime national des voyageurs a précédemment annoncé l’ajout de nouveaux voyages à son programme de traversées à destination de la France. Les nouvelles traversées sont programmées pour les dates suivantes :

La traversée du retour depuis Marseille vers Alger est prévue pour le 18 décembre 2025 à partir de 12 h 00 ;

Depuis Alger vers Marseille, un autre voyage est prévu pour le 22 décembre 2024, à partir de 12 h 00 :

La traversée Marseille – Alger, prévue pour le 23 décembre 2024, à partir de 13 h 00.

La programmation de ces nouveaux voyages intervient pour répondre à la forte demande des billets de voyage d’Algérie Ferries exprimée en cette fin d’année. Les voyageurs algériens et les membres de la diaspora profitent de cette période pour passer leurs vacances en famille ou entre amis.

Pour rappel, la compagnie maritime nationale a lancé un nouveau numéro en faveur de ses voyageurs. En effet, les passagers de la compagnie qui souhaitent faire une réclamation ou obtenir des renseignements sur leurs voyages n’ont qu’à appeler le numéro 3307.

Côté offre tarifaire, Algérie Ferries affiche en ce moment quelques réductions sur ses billets de voyage, notamment sur ses billets de voyage à destination de l’Espagne. Sur son site de réservation, la compagnie propose une promotion sur les voyages en aller simple, depuis Alicante vers Oran, programmés pour la hors-saison. En effet, des billets sont disponibles au prix de 37 euros le voyage en aller simple sur un fauteuil. Il convient de préciser que le nombre de billets disponibles en vente est limité, d’où l’importance de réserver son voyage rapidement.

