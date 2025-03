Traversées vers Béjaïa et Skikda : Corsica Linea dévoile ses tarifs pour l’été 2025

Après avoir annoncé la mise en vente de son programme de traversées à destination du port d’Alger, Corsica Linea revient dans un nouveau communiqué pour annoncer l’ajout de nouveaux voyages à destination de Béjaïa et de Skikda

Désormais, les voyageurs algériens et les membres de la diaspora pourront profiter de cette avant-saison pour réserver leurs billets de voyage et faire d’importantes économies.

À LIRE AUSSI : Traversées France – Algérie : Corsica Linea ouvre les réservations pour l’été 2025

Voyages vers Béjaïa et Skikda : Corsica Linea ouvre les réservations depuis Marseille et Sète

Dans un nouveau communiqué, publié sur sa page officielle, la compagnie maritime française annonce l’ouverture des réservations pour l’été 2025. Cette fois-ci, les ventes concernent les traversées au départ des ports de Marseille et de Sète, et à destination de Béjaïa et de Skikda.

Par ailleurs, ce programme s’étalera du 18 juin au 14 septembre 2025, soit tout au long de la saison estivale, pour faciliter les déplacements des voyageurs entre les deux rives de la Méditerranée. L’anticipation des réservations permet aux voyageurs de la compagnie de bénéficier des meilleurs tarifs de Corsica Linea.

D’ailleurs, les billets de voyage Marseille – Béjaïa sont proposés à partir de 380 euros, par trajet et par personne. Sur le réseau Skikda Sète, les billets de voyage sont proposés au prix de 544.56 euros, pour une traversée programmée en juin 2025.

Il est à rappeler que Corsica Linea met à disposition de ses clients un programme de fidélité permettant aux passagers de cumuler des points à chaque traversée effectuée avec la compagnie. Une fois le seuil de 10 000 points atteint, un bon d’achat de 40 euros se générera automatiquement.

Alger – Marseille en ferry : les réservations ouvertes

La compagnie maritime Corsica Linea a précédemment annoncé l’ouverture des réservations pour ses traversées entre Marseille et Alger pour la saison estivale 2025. Les billets sont disponibles pour des voyages programmés du 17 juin au 15 septembre 2025.

Côté tarifs, la compagnie propose des traversées à partir de 404 euros en siège, dans les deux sens. Pour les voyages en cabine, les prix débutent à 500 euros par personne et par trajet. Les réservations peuvent être effectuées en ligne, à la nouvelle agence de la gare maritime de Marseille ou auprès des agences partenaires.

Des règles strictes concernant les bagages ont été établies : les adultes sont limités à deux bagages plus un sac à dos ou à main, tandis que les enfants de moins de 10 ans sont autorisés à porter uniquement un sac adapté à leur taille. La compagnie souligne que chaque passager doit être capable de porter ses bagages sans assistance, sous peine de se voir refuser l’embarquement.

Cette annonce précoce permet aux voyageurs de la diaspora algérienne de bénéficier des meilleurs tarifs et d’une plus grande disponibilité des places pour leurs vacances d’été 2025.

À LIRE AUSSI : Algérie Ferries ouvre les ventes pour l’été 2025 : voici les prix des traversées depuis la France