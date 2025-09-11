Traversées Sète – Algérie : GNV propose des billets à prix réduit dès 105 €

La compagnie italienne Grandi Navi Velloci (GNV) a annoncé le lancement d’une nouvelle offre tarifaire pour ses liaisons entre la France et l’Algérie. Cette promotion s’applique spécifiquement aux départs depuis le port de Sète vers les différentes destinations algériennes desservies par la compagnie.

L’offre est conçue pour permettre aux voyageurs de bénéficier de prix réduits sur leurs billets. Cette nouvelle initiative de GNV vise à rendre le voyage en ferry plus accessible pour ceux qui planifient de se rendre en Algérie depuis la France, que ce soit pour des vacances, des visites familiales ou d’autres raisons.

La promotion de GNV s’applique aux traversées entre Sète en France et les ports d’Alger et de Béjaia. Désormais, il est possible de trouver des billets à partir de 105 euros pour une place en fauteuil pour les départs prévus jusqu’en septembre 2025.

Voici comment profiter de la promotion de GNV

Les passagers de GNV ont une semaine pour réserver leurs billets à prix réduits : la période de réservation pour cette promotion est du 10 au 16 septembre 2025. Par ailleurs, GNV précise que les tarifs avantageux sont soumis à la disponibilité des places. Il est donc conseillé de ne pas attendre pour faire sa réservation.

Afin de rendre ses voyages plus accessibles, GNV a mis en place des solutions de paiement échelonnées. Les voyageurs de la compagnie ont la possibilité de régler leurs billets en plusieurs fois via Alma ou d’utiliser PayPal pour un paiement facile et sécurisé. Ces options offrent plus de souplesse pour planifier son budget.

Pour rappel, le marché des traversées en ferry entre l’Algérie et la France est très concurrentiel, notamment au départ de Sète. Plusieurs compagnies se partagent ce créneau. Cette concurrence est une bonne nouvelle pour les voyageurs : elle pousse les compagnies maritimes à proposer des offres promotionnelles régulières et des prix plus avantageux.

Baleària : -20 % sur les traversées Algérie – Espagne pour l’hiver 2025/26

La compagnie maritime Baleària annonce l’ouverture des réservations pour ses traversées hivernales 2025/2026 entre l’Algérie et l’Espagne. Une réduction exceptionnelle de 20% est proposée sur tous les billets avec le code promotionnel « HIVER20« , valable pour les réservations effectuées avant le 15 septembre 2025 et les voyages jusqu’au 31 décembre 2025.

Le programme hivernal prévoit trois départs hebdomadaires depuis les ports algériens vers Valence :

Alger-Valence : mardi à 17 h 00 ;

Oran-Valence : jeudi à 15 h 00 ;

Mostaganem-Valence : dimanche à 18 h 00.

Les retours depuis Valence sont programmés les lundis (Alger), mercredis (Oran) et samedis (Mostaganem), tous à 18 h 30. Les voyageurs peuvent modifier leurs réservations, mais les billets promotionnels ne sont pas remboursables en cas d’annulation.

Cette offre représente une alternative économique particulièrement intéressante pour les familles, avec la possibilité de voyager avec leur véhicule et leurs bagages à bord du ferry Regina Baltica. Un menu est également offert pour les passagers réservant une cabine.

