Traversées Oran, Skikda et Marseille : Algérie Ferries et Corsica Linea annoncent des reports

En raison des conditions météorologiques défavorables prévues sur le bassin méditerranéen, l’entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV) informe ses passagers que plusieurs traversées reliant l’Algérie à la France ont été reportées.

Afin de garantir la sécurité des passagers et de son équipage, Algérie Ferries a décidé d’apporter plusieurs modifications à son calendrier de traversées à destination du port de Marseille.

Algérie Ferries annonce le report de plusieurs traversées

En raison des conditions de navigation, les traversées prévues entre le 18 et le 22 février 2026 subissent des modifications. Voici les nouveaux horaires de départ :

La traversée Oran – Marseille de ce mercredi 18 février 2026 est reportée au vendredi 20 février à 11h00 ;

de ce mercredi 18 février 2026 est reportée au vendredi 20 février à 11h00 ; Le voyage Marseille – Skikda du jeudi 19 février a été reprogrammé pour le samedi 21 février à 17h00 ;

du jeudi 19 février a été reprogrammé pour le samedi 21 février à 17h00 ; La traversée au départ de Skikda vers Marseille du 20 février est reportée au dimanche 22 février 2026 à 13h.

Algérie Ferries invite les passagers concernés par ces changements à prendre leurs dispositions et à se présenter aux ports d’embarquement dans les nouveaux délais impartis afin de finaliser les procédures administratives et douanières en toute sérénité.

Par ailleurs, la compagnie rappelle que ces ajustements sont dictés par des impératifs de sécurité liés aux mauvaises conditions météorologiques défavorables à la navigation, prévues durant cette période.

Perturbations majeures chez Corsica Linea

Parallèlement aux changements annoncés par Algérie Ferries, la compagnie Corsica Linea se voit également contrainte de réviser ses plans de navigation pour les journées des 17 et 18 février 2026. En raison d’une dégradation sévère de la météo en mer, les liaisons initialement prévues vers Alger sont déroutées vers le port de Béjaïa.

Les modifications de programme de Corsica Linea se précisent avec des changements d’itinéraires significatifs : la traversée initialement prévue entre Marseille et Alger le 17 février est désormais remplacée par une liaison Marseille-Béjaïa, dont le départ est fixé au jeudi 19 février à 09h00 pour une arrivée le lendemain à la même heure. Parallèlement, le trajet Alger-Marseille du 18 février est dérouté au départ de Béjaïa ; ce navire lèvera l’ancre le vendredi 20 février à 10h00, avec une arrivée à Marseille programmée pour le samedi matin à 07h00.

« Des campagnes SMS sont actuellement en cours afin d’informer les passagers concernés », indique Corsica Linea dans un communiqué.

