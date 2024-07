Traversées Oran – Alicante : le programme d’Algérie Ferries de nouveau perturbé

En cette saison estivale, la période où les transporteurs aériens et maritimes font le plein de profits, Algérie Ferries, quant à elle, ne cesse de multiplier les modifications sur son programme de traversées et peine toujours à maintenir un bon déroulement de ses voyages.

Bien que le Tassili II ait repris service le 22 juillet dernier et la panne du Moby Dada a été réparé, Algérie Ferries n’a toujours pas repris le déroulement normal de ses traversées.

Voyager vers Alicante : Algérie Ferries modifie son programme

D’ailleurs, le transporteur maritime national revient, dans un communiqué, pour faire part de nouveaux reports de ces traversées. Cette fois-ci, sont concernés les voyages opérés par Algérie Ferries à destination du port d’Alicante.

Pour commencer, Algérie Ferries a fait part du changement de destination pour la traversée Alger – Marseille, du 26 juillet à 11 h. Ce voyage sera opéré au départ d’Oran à la même heure. La compagnie autorise aussi aux voyageurs, qui le souhaitent, de choisir la traversée Alger – Marseille du 28 juillet à 11h.

De plus, le transporteur maritime national a décidé le report de six traversées programmées pour ce mois de juillet entre Alger, Oran et Alicante. Le nouveau programme s’affiche comme suit :

La traversée Alicante – Oran, initialement prévue pour le 26 juillet, reportée pour le 27 juillet à 19 ;

Report des deux traversées Oran – Alicante, programmées pour le 25 et 26 juillet, pour le 28 juillet à 19h ;

Le voyage Alicante – Alger, du 27 juillet, reporté pour le 29 juillet à 19 h ;

Report du voyage du retour Alger – Alicante, initialement prévu pour le 28 juillet, au 30 juillet 2024 à 14 h;

La traversée Alicante – Oran du 29 juillet reportée pour le 31 juillet 2024, à 19h.

Les voyageurs d’Algérie ferries subissent les conséquences de ces annulations

Dans un communiqué, daté du 23 juillet dernier, le Parlement méditerranéen a fait savoir que la majorité de ces annulations sont dues à l’immobilisation du navire Moby Dada à Alicante. Le carferry qui a été retenu en Espagne en avril dernier, pour des manquements aux normes de sécurité internationales, a de nouveau été immobilisé, pour des réserves techniques, avant l’intervention de plusieurs députés algériens et italiens.

Par ailleurs, les réserves soulevées à l’intérieur de ce navire ont fortement perturbé le planning des voyages réguliers, en cette période délicate de l’année, et ont laissé plusieurs passagers bloqués à Alicante. Malgré ce, Algérie Ferries s’est contentée d’annoncer les annulations de ses voyages sans dévoiler les réelles raisons derrière ces perturbations.

