Traversées Oran – Alicante : du nouveau chez Algérie Ferries

En raison du retour en service de son navire, le Tariq Ibn Ziyad, Algérie Ferries a précédemment annoncé la planification de nouvelles traversées entre l’Espagne et l’Algérie. Une bonne nouvelle pour les passagers algériens qui prévoient de voyager, durant le mois d’avril, au départ d’Oran vers Alicante.

Par ailleurs, la compagnie maritime nationale revient avec un nouveau communiqué pour évoquer certaines informations relatives aux opérations d’enregistrements et d’embarquement pour les traversées programmées sur le réseau Algérie – Espagne.

Enregistrement et embarquement : Algérie ferries publie une note importante

Dans un communiqué publié en ce mardi 4 avril 2023, Algérie ferries fait part de certaines informations qui concernent ses voyageurs sur la ligne Oran – Alicante. En effet, elle informe que les opérations d’enregistrement et d’embarquement pour les traversées suivantes, se feront avant le Iftar :

La traversée au départ d’Oran vers Alicante prévue pour aujourd’hui le 4 avril 2023 ;

Le voyage Oran – Alicante programmé pour le 10 avril 2023 ;

Et enfin, la traversée Oran – Alicante programmée pour le 14 avril 2023 à 23 h.

Par ailleurs, Algérie Ferries informe ses clients, que les opérations d’enregistrement et d’embarquement se dérouleront comme suit :

La présentation au niveau de la gare maritime se fera à partir de 11 h 00 ;

Le début de l’opération d’embarquement des voyageurs et de leurs véhicules sera à partir de 15h ;

L’accès au port d’Oran est limité à 17 h 30.

Les horaires des agences Algérie Ferries durant le Ramadan

Pour rappel, dans un précédent communiqué, Algérie Ferries a fait savoir que six de ses agences, établies sur le territoire national, assurant leurs services dans les soirées de ce mois de Ramadan. Ainsi, le programme de ces dernières s’étale, en plus de la journée, entre 20 h 30 et 22 h 30.

Les agences concernées par ce programme spécial ramadan 2023 sont celles de : Khmisti à Alger, de Blida, de Didouche Mourad à Constantine. Mais aussi, l’agence d’Annaba, l’agence Soummam et celle de Abane Ramadan à Oran.

