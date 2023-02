Traversées Oran – Alicante : Algérie Ferries publie une note importante

Durant la précédente saison estivale, les voyageurs algériens ont beaucoup dénoncé les trabondistes qui freinent le bon déroulement des opérations de l’enregistrement et de l’embarquement au niveau des ports algériens. Pour mettre fin à cette pratique qui bloque les voyageurs, Algérie ferries a interdit l’embarquement d’une certaine catégorie de véhicules utilitaires sur ces navires.

En effet, le transporteur maritime avait interdit l’embarquement des véhicules utilitaires de type Fourgon, Partner, J5… une décision radicale qui intervient suite à une note ministérielle adressée au directeur de la compagnie maritime nationale. Par ailleurs, Algérie Ferries vient de faire une nouvelle annonce.

Pour plus de détails, l’interdiction, entrée en vigueur le 28 décembre dernier, concerne les véhicules utilitaires vides à destination de l’étranger. Excepté, les véhicules des voyageurs venant de l’étranger et qui sont utilisés pour des fins autres que personnelles et touristiques.

Algérie ferries annonce une nouvelle interdiction

Dans un communiqué rendu public, aujourd’hui le 23 février 2023, Algérie ferries vient d’annoncer du nouveau concernant l’embarquement des véhicules sur ses navires. Sont concernés par cette nouvelle note, les voyageurs au départ du port d’Oran vers Alicante en Espagne.

En effet, suite à « recrudescence des transbordements des bagages », notamment ceux des fourgons au niveau du garage, la compagnie nationale maritime interdit l’embarquement de tout véhicule chargé sur le toit. Une décision qui prend effet dès aujourd’hui, indique le communiqué d’Algérie ferries.

بيان

بعد عودة ظاهرة نقل و إعادة شحن البضائع على مستوى مرائب السفن، تعلم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أنه إبتداءا من تاريخ اليوم يمنع منعا باتا ركوب الشاحنات الصغيرة ذات الحمولة على السطح على مستوى خط : أليكانتي/ وهران . pic.twitter.com/vTDmSdL8sS — Algérie Ferries (@ENTMV_Ferries) February 23, 2023

Ces derniers jours, face à une incompréhension totale de ses nouvelles mesures applicables au niveau des ports algériens, une seule question revient sur la toile : « est-ce que mon véhicule est autorisé à l’embarquement ? ». En effet, ces voyageurs ne cessent de demander davantage de renseignement sur ces nouvelles conditions au niveau des ports algériens.

