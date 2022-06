Traversées Oran – Alicante : Algérie Ferries annonce des changements

Le transporteur maritime national a fait l’objet de plusieurs réclamations de la part des internautes sur les réseaux sociaux. Et ce, suite à quelques modifications qui ont été opérées sur son programme; et dont celui-ci n’a pas pris le soin de les communiquer à ses clients. En effet, ces changements ont été annoncés par le député de l’immigration Tawfiq Khedim.

Pour rappel, des changements ont été annoncés concernant le programme été 2022 de la compagnie maritime nationale. En effet, celle-ci a prévu d’exploiter deux traversées au lieu d’une seule le mercredi 29 juin 2022, notamment à 11h00 et à 13h00.

À défaut de communication, plusieurs voyageurs se sont présentés sur le port de Marseille, sans savoir que leur traversée vers Alger a été reporté pour ce jeudi 30 juin au lieu du mercredi 29 juin dernier. Ce qui a provoqué la colère de ces voyageurs qui se sont déplacés pour rien.

Traversées Oran – Alicante : des changements au programme d’Algérie Ferries

Par ailleurs, Algérie Ferries vient d’annoncer quelques nouveaux changements d’horaires pour son programme reliant Oran vers Alicante en Espagne. En effet, l’annonce a été faite aujourd’hui le 30 juin par le biais d’un communiqué sur sa page officielle.

Cela concerne les traversées prévues pour la période du 1 juillet jusqu’au 6 juillet 2022. Ainsi, Pour la première desserte du mois de juillet prochain, reliant Oran à Alicante, celle-ci reste sur cette modification, à savoir un départ prévu à 19h00.

Pour le reste des changements, le programme s’étalera comme suit :

Dans le sens Oran – Alicante : départ prévu pour le 2 juillet à 22h00 au lieu du 1 juillet 2022. L’arrivée est prévue pour le 3 juillet à 10h00;

Dans le sens Alicante – Oran : le départ est programmé pour le dimanche 3 juillet à 19h00, au lieu du samedi 2 juillet 2022. Et l’arrivée au niveau du port d’Oran est programmée pour le 4 juillet à 8h00.

Il faut savoir qu’Algérie Ferries exploitera son navire le Tariq Ibn Ziyad afin d’assurer ses dessertes. Toutefois, la compagnie annonce qu’elle reprendra son programme initial depuis Oran vers Alicante; à compter du 6 juillet 2022.

Par ailleurs, le secteur des transports algérien a fait l’objet, cette semaine, de plusieurs annonces concernant des perturbations et des changements d’horaires. À commencer par Air Algérie, qui a déjà fait part de quelques perturbations relatives à ces vols nationaux et internationaux, et ce, pour la période du 1 au 6 juillet 2022.

Aujourd’hui, une autre information circule, cela concerne, en effet, la fermeture de quelques routes au niveau de la capitale algérienne; pour la même période, à savoir du 1 au 6 juillet prochain.