Traversées Marseille – Skikda : Corsica Linea renforce son réseau vers l’Algérie

La compagnie maritime française, Corsica Linea, a précédemment annoncé le renforcement de son programme de traversées à destination de Béjaia avec de nouvelles liaisons au départ des ports de Marseille et de Sète. Le transporteur maritime revient dans une nouvelle annonce pour faire part de l’ajout de nouvelles traversées à destination de Skikda.

En effet, dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce mercredi 28 février 2024, la compagnie corse annonce la mises en vente de nouvelles traversées sur son site de réservation.

Corsica Linea renforce son programme de traversées vers l’Algérie

La compagnie aux bateaux rouges et blancs fait savoir que les réservations sur ces nouvelles traversées sont désormais ouvertes sur son site officiel. À partir du 9 mai au 16 juin 2024, de nouvelles liaisons sont programmés sur les lignes Skikda et Béjaia au départ de Marseille.

« Nous avons le plaisir de vous informer que de nouvelles traversées sont disponibles à la vente à bord du Paglia ORBA « , écrit Corsica Linéa dans son communiqué. Ces traversées seront opérées par le navire Paglia ORBA, d’une capacité de 592 passagers et 120 véhicules, confirme la compagnie dans son annonce.

Le transporteur maritime a ajouté quatre traversées à son programme au départ de Marseille vers Béjaia, programmées pour le 23 et le 27 mai, mais aussi pour le 6 et le 15 juin 2024. Par ailleurs, au départ de Marseille vers Skikda, la compagnie a, aussi, ajouté quatre voyages à son programme. Notamment, en date du 13 et 25 mai et le 1ᵉʳ et le 8 juin 2024.

Rappelons, le port de Béjaia a précédemment dévoilé le programme estival de la compagnie maritime française qui prévoit de desservir la ville au départ du port de Sète, près de Montpellier en France. Et ce, à raison de 38 voyages programmés, au total, pour l’été 2024.

