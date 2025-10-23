Traversées Marseille – Algérie perturbées : l’ENTMV annonce plusieurs reports

La compagnie maritime nationale, Algérie Ferries, a publié un nouveau communiqué. Ce dernier concerne le report de trois traversées maritimes majeures à partir de la fin de cette semaine du 23 octobre. Cette décision a été prise en raison des mauvaises conditions météorologiques attendues en mer à Marseille.

Les services météorologiques français annoncent l’arrivée imminente de la tempête « Benjamin » ce jeudi 23 octobre. Et ce, avec des vents violents attendus sur l’ensemble du territoire, y compris la région de Marseille. En conséquence, plusieurs départements pourraient être placés en vigilance orange par Météo-France.

La ville de Marseille et ses alentours seront particulièrement affectés, avec des rafales atteignant 80 à 90 km/h sur le littoral des Bouches-du-Rhône et de 70 à 80 km/h à l’intérieur des terres. Le communiqué de l’ENTMV concerne les traversées au départ de Marseille vers les ports de Skikda et Oran.

Algérie Ferries annonce le report de trois traversées depuis Marseille

Ces modifications se concentrent sur les liaisons entre l’Algérie et la France et affectent les départs suivants, tous assurés par le navire « El Djazair II » :

Marseille – Skikda : reportée du 23 octobre 2025 au vendredi 24 octobre à midi (12 h 00) ;

reportée du 23 octobre 2025 au vendredi 24 octobre à midi (12 h 00) ; Skikda – Marseille : reportée du 24 au 25 octobre 2025 à 11 h 00 du matin ;

reportée du 24 au 25 octobre 2025 à 11 h 00 du matin ; Marseille – Oran : reportée du 25 octobre au 26 octobre 2025 à midi (12 h 00).

Par ailleurs, Algérie Ferries a insisté sur le fait que ces reports sont dus à des circonstances indépendantes de sa volonté et a présenté ses excuses à sa clientèle pour les désagréments causés.

Pour accompagner ses voyageurs face à cette situation, la compagnie maritime nationale a mis à disposition de ses voyageurs le numéro de contact 3307 afin qu’ils puissent se renseigner sur les mises à jour du programme et obtenir des réponses à leurs questions.

Des promotions sur les traversées à destination de la France et de l’Espagne

Algérie Ferries a lancé une nouvelle opération de réduction de prix pour ses traversées vers l’Espagne, succédant au succès de promotions similaires vers la France. Depuis le 18 octobre, des billets à prix cassés sont disponibles sur les lignes au départ d’Alger et d’Oran à destination d’Alicante.

L’offre, valable pour les allers simples et les allers-retours, inclut le transport des passagers et des véhicules (tourisme ou utilitaire). Les tarifs minimums pour un passager seul en aller simple débutent à 10 520 dinars, tandis qu’un passager avec une voiture paiera à partir de 27 520 dinars. Cette politique tarifaire, particulièrement pour les véhicules utilitaires, est vue comme un avantage certain pour les commerçants et transporteurs de bagages.

Précédemment, la compagnie maritime avait mis en place des tarifs promotionnels « tout inclus » pour ses liaisons vers Marseille (France) au départ d’Alger, Oran et Skikda, ciblant notamment la diaspora.

Ces offres, valables uniquement en aller simple, comprenaient la traversée, le véhicule et les repas à bord. Par exemple, la traversée Alger-Marseille était proposée à partir de 21 620 DA pour un passager seul et 53 120 DA avec un véhicule. L’objectif de ces deux campagnes promotionnelles est de stimuler les réservations et de fournir une solution de transport maritime plus compétitive pour les passagers voyageant avec leur voiture ou nécessitant le transport de marchandises.

