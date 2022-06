Traversées Marseille-Alger: modification du programme d’Algérie Ferries

Le mois de mai dernier, le ministre des transports a annoncé le renforcement des liaisons aériennes mais aussi maritimes. Ce qui a donné la chance à Algérie Ferries de dévoiler son nouveau programme tant attendu pour l’été 2022.

Bien évidemment, la France détient la part du lion dans ce programme. Dans la mesure où, ce pays est la destination numéro un des voyageurs algériens, le transporteur maritime national compte cinq nouvelles dessertes vers le port de Marseille.

Ainsi, pour desservir la ville phocéenne, Algérie ferries a prévu dans son nouveau programme deux nouvelles liaisons depuis le port d’Alger, pour faire un total de trois dessertes par semaine. Et desservira le port de Marseille a raison d’une traversée maritime par semaine depuis Bejaïa, Skikda et Oran.

Algérie Ferries modifie son programme des traversées du 29 juin 2022

Bien que le transporteur maritime national n’ait rien annoncé à ce sujet, le député de la diaspora algérienne installée dans le sud de la France, Tawfiq Khedim; a fait savoir sur sa page officielle, qu’Algérie ferries apportera quelques changements dans son programme. Cela concerne, effectivement, la liaison reliant Marseille à Alger.

Par conséquent, deux dessertes entre Marseille et Alger seront opérées par Algérie ferries, au lieu d’une seule dans le programme du 29 juin 2022. Pour s’y faire, celle-ci compte exploiter le navire El Djazair II dont le départ est prévu pour 11h00; et le Badji Mokhtar III qui entamera son voyage à partir de 13h00.

Cependant, le même député a précisé, dans une autre publication, que la traversée programmée pour le mardi 28 juin prochain, reliant Marseille à Oran; sera assurée à partir de 17 h 00. Toutefois, le changement pour cette ligne concerne uniquement le navire. En effet, pour assurer le bon déroulement de ce voyage, Algérie Ferries a chargé le Tariq Ibn Ziyad d’effectuer cette desserte au lieu du El Djazair II.

Traversées Marseille – Oran : les prix d’Algérie Ferries pour juillet 2022

Connu comme étant la meilleure période pour voyager, le mois de juillet enregistre une forte demande de billets chez Algérie Ferries. Il coïncide tout d’abord avec la fête de l’Aïd El Adha mais aussi avec la saison estivale et les vacances d’été.

Par ailleurs, pour ce mois, Algérie ferries commercialise des billets pour ses traversées; reliant entre le port d’Oran et celui et Marseille au prix de 158 euros. Toutefois, pour voyager seul en cabine B2I exclusive, le montant s’élève à 643 euros. Et ce, sans prendre en considération la possession du véhicule.

Cependant, si vos ressources ne vous permettent pas d’opter pour ce genre de cabine. il est possible de voyager à bord d’Algérie ferries; mais cette fois-ci avec un siège économique. Celui-ci vous fera un total de 257 euros pour un seul passager.