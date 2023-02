Traversées Marseille – Alger : Corsica Linea change son programme

Les syndicats en France veulent mettre le pays à l’arrêt le 7 mars prochain. En effet, une rencontre a eu lieu mercredi dernier, qui a réuni quatre syndicats. Ces derniers ont décidé de continuer la lutte contre la reforme des retraites. Et ce, en programmant une nouvelle journée de grève.

A plusieurs reprises, de nombreux domaines d’activités en France ont été gelés à cause de ce mouvement social. Pour rappel, le secteur des transports aériens, mais aussi maritime, a été fortement perturbé durant les précédents jours de grève et plusieurs annulations et reports ont été annoncés. À titre d’exemple, la compagnie française Corsica Linea a précédemment annoncé plusieurs changements dans son programme, toujours dans le cadre de cette grève contre la réforme des retraites.

Corsica Linéa annonce des modifications dans son programme de traversées

Dans un communiqué mis en ligne en ce lundi 27 février, la compagnie française Corsica Linéa a fait part de quelque modifications intervenant dans le cadre de ses traversées vers le territoire national, en raison de ce mouvement social. Sont concernées par ces changements, les voyages prévus entre le port de Marseille et celui de la capitale Alger.

En effet, Corsica Linea informe que la traversée au départ de Marseille vers Alger, programmée pour le 7 mars 2023 à 11 h 00, sera avancée. Le transporteur maritime explique que ce voyage sera assuré le 6 mars à 12 h 00 pour une arrivée le lendemain, au niveau du port d’Alger, à 13 h 00.

Par ailleurs, Corsica Linea précise qu’aucun changement de programme n’a été prévu pour la traversée de retour au départ du port d’Alger vers Marseille. Dans ce sillage, la compagnie corse informe que les passagers concernés par ce voyage recevront des SMS pour les informer de ce changement de programme.

| À LIRE AUSSI :

>> Traversées France-Algérie: Corsica Linea ouvre les réservations pour l’été 2023

>> Traversées France – Algérie : du nouveau chez Corsica Linea