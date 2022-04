Traversées maritimes : le programme d’Algérie ferries pour mai 2022

Les navires de la compagnie Algérie Ferries assurent la desserte à partir d’Alger et d’Oran des ports de Marseille en France et d’Alicante en Espagne. Sur la première ligne, la liaison est confiée au navire Badji Mokhtar III alors que sur la seconde, elle est assurée par le ferry Djazair 2.

Les voyageurs contestent le programme de la compagnie Algérie Ferries. Ceux-ci revendiquent une augmentation du rythme des liaisons et du nombre des places proposées. De fait, un peu plus de six mois après la relance de ces traversées, l’offre est toujours insuffisante par rapport à la demande.

Au mois de mai prochain, la compagnie Algérie Ferries a prévu 9 traversées en aller-retour, sur la ligne Alger-Marseille. La société maritime a prévu 5 liaisons d’Alger vers Marseille (2, 9, 16, 23 et 30 mai de l’année en cours) et 4 traversées de Marseille pour Alger (7, 14, 21 et 28 mai 2022). Le programme se présente comme suit, dans le sens Alger – Marseille : Les lundis 2, 9, 16, 23, 30 mais 2022 le départ est prévu à 16h et l’arrivée pour le lendemain à 11h.

En ce qui est du contraire à savoir Marseille – Alger, les traversée sont programmées pour les samedis 7, 14 , 21,28 mai 2022 toujours à 16 pour une arrivée le lendemain à 11h.

Par ailleurs et concernant les liaisons desservant la ville d’Alicante en Espagne depuis Oran, la compagnie maritime Algérie ferries a prévu un programme du mois de mai 2022, qui s’étale comme suit :

6 mai : Alicante – Oran à 19h, arrivée le 7 mai à 8h;

13 mai : Alicante – Oran à 19h, arrivée le 14 mai à 8h;

20 mai : Alicante – Oran à 19h, arrivée le 21 mai à 8h;

27 mai : Alicante – Oran à 19h, arrivée le 28 mai à 8h.

Les prix des traversées assurées par Algérie ferries

Pour voyager en cabine à bord du Badji Mokhtar III en direction de Marseille et au départ d’Alger, il faut prévoir un budget avoisinant les 400 euros pour une seule personne sans véhicule compris.

En revanche, pour aller du port d’Oran vers Alicante à bord du ferry Djazair 2, le voyage coûte environ 250 euros pour un seul passager.

Algérie ferries prévoit-elle une augmentation du nombre de ses traversées ?

Le programme de la compagnie maritime de transport de voyageurs, Algérie Ferries, va être renforcé. Et c’est le député des Algériens de France, Abdelouahab Yagoubi, qui en avait annoncé cette bonne nouvelle à la suite d’une rencontre avec le directeur général d’Algérie Ferries.

En effet, la compagnie nationale de transport maritime de passagers est en train d’attendre son feu vert de la Présidence de la République pour pouvoir relancer pleinement ses activités. Il faut également cette autorisation pour permettre à Algérie Ferries de présenter son nouveau programme intégrale d’été 2022. En revanche, lors du conseil des ministres tenu aujourd’hui le 24 avril 2022, aucune décision n’a été prise à ce sujet.