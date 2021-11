Traversées maritimes en Algérie: la vaccination désormais obligatoire

La décrue du nombre des cas de contaminations dans les quatre coins du monde étaient à l’origine de beaucoup de bonnes nouvelles concernant les voyages. Malheureusement, elle a cédé sa place à une importante flambée des cas inquiétante, couronnée par l’apparition d’un nouveau variant.

En effet, après une bonne stabilité et une décrue dans les cas de contaminations les autorités algériennes ont rouvert partiellement les frontières aériennes et ont autorisé la reprise de beaucoup d’activité, et ce, tout en maintenant les mesures préventives.

Dans un contexte plus stricte, la vaccination demeure le premier moyen de lutte contre la propagation du virus notamment pour les voyageurs en provenance de l’étranger, raison pour laquelle l’ENTMV exige dorénavant la vaccination des passagers.

La vaccination est désormais obligatoire

L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) met à jour ses conditions de voyage. Pour les voyageurs en provenance de l’étranger vers l’Algérie, le passager doit être vacciné, doit avoir un test PCR qui ne dépasse pas les 48 h ( à l’exception des enfants de moins de 12 ans) et doit fournir un certificat de rétablissement s’il a déjà été contaminé, un test antigénique doit être effectué à l’arrivée, et ce, pour tous les passagers à l’exception des enfants de moins de 12 ans, le test se fait à la charge du passager, il coûte entre 3500 DA et 4500 DA.

Quant aux passagers en partance de l’Algérie vers l’étranger, le passager doit être vacciné, doit avoir un test PCR qui ne dépasse pas les 48 h ( à l’exception des enfants de moins de 12 ans) et doit fournir un certificat de rétablissement s’il a déjà été contaminé. Le voyageur doit également fournir un test antigénique et un pass sanitaire (QR CODE), récupérable pour les voyageurs vers l’Espagne de ce site, et pour les voyageurs vers la France de ce site.