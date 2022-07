Traversées maritimes avec l’Algérie : note importante de Corsica Linea

Corsica Linea, une des compagnies maritimes assurant la desserte de l’Algérie de puis la France. Aux côtés d’Algérie ferries, toutes les deux se rivalisent pour desservir les ports d’Alger et de Bejaïa depuis Marseille. Et ce dans des meilleures conditions.

Ces dernières représentent une des raisons qui ont poussé cette compagnie française à penser à renforcer la sécurité de ses passagers. En effet, dans un communiqué rendu public le 6 juillet dernier, Corsica Línea adresse un rappel important à ses voyageurs piétons.

En effet, pour des raisons de sécurité et pour empêcher les accidents à bord de l’un de ces navires. Corsica Linea accorde la priorité de débarquement, aux voyageurs véhiculés. Ainsi, les piétons sont appelés à débarquer de leur ferry, après les véhiculés.

Cependant, la même compagnie française invite ses passagers piétons à respecter quelques mesures concernant l’embarquement. En effet, celle-ci appelle les voyageurs à se rapprocher des agents d’accueil aux niveaux des ports. Ceux-ci sauront vous guider jusqu’à la navette après la vérification des différents documents du voyageur.

Par ailleurs, Corsica Linea met en garde les passagers. Notamment, concernant les promenades non autorisées à l’intérieur des structures portuaires. Pour rappel, la question des débarquements et des temps interminables a été fortement soulevée ces derniers temps. Au niveaux des ports algériens. Et ce, dans le but de réduire au maximum ces délais d’attentes interminables.

Corsica Linea suspend les débarquements prioritaires

Parmi les services qu’offre Corsica Linea à ses clients, l’option « embarquer en dernier et débarquer en premier ». A partir de 15 euros, celle-ci propose pour les voyageurs pressés d’embarquer en dernière minute, pour pouvoir débarquer parmi les premiers à l’arrivée à destination.

Cependant, ce transporteur maritime français, spécifie uniquement dix véhicules de type tourisme pour chaque traversée. Ainsi, après le contrôle des billets, les agents portuaires de la compagnies accorderont un document à accrocher au véhicule du voyageur concerné par cette offre. Et ce, dans le but de permettre à celui-ci d’être facilement identifiable.

En revanche, ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, nombreux sont les internautes qui ont fait part de l’annulation de ce service. Ainsi, pour des raisons de complications douanières, Corsica Linea a suspendu ce service vers la Tunisie mais aussi à destination de l’Algérie.

En effet, les voyageurs ont ayant réservés ce service à bord de Corsica Linea, ont reçu une note d’information de la part de la compagnie. Les rassurants ainsi, du remboursement de la somme dépensée.