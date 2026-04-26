Traversées maritimes avec Baleària : la compagnie redéfinit les liaisons entre l’Algérie et l’Espagne

Les liaisons maritimes entre l’Espagne et l’Algérie vont connaître un coup d’accélérateur sans précédant. Alors que la demande explose, la compagnie espagnole Baleària vient de dévoiler des nouveautés très attendues par la diaspora. Avec l’ouverture progressive de nouvelles lignes entre les deux rives, et des services à bord spécialement pensés pour les voyageurs algériens (restauration halal, espaces de prière), la traversée en Méditerranée promet de se transformer.

En dix ans de présence en Algérie, la compagnie maritime espagnole Baleària a transporté près de 900 000 passagers. Un cap symbolique qui confirme la montée en puissance d’un marché désormais central dans sa stratégie internationale.

Dix ans d’implantation et un réseau en pleine expansion

Baleària a célébré à Alger ses dix années d’activité en Algérie lors d’un événement institutionnel qui a réuni le président de Baleària, Adolfo Utor, et son directeur général, Georges Bassoul, aux côtés de représentants des ministères algériens de l’Intérieur et des Transports, ainsi que de nombreuses figures institutionnelles, partenaires et clients de la compagnie.

À cette occasion, le directeur général de la compagnie, Georges Bassoul, a retracé une décennie de développement progressif. Depuis l’ouverture de sa première ligne Valence–Mostaganem en 2016, l’opérateur espagnol a méthodiquement élargi son réseau. Aujourd’hui, six liaisons maritimes structurent les échanges entre les deux rives :

Valence – Mostaganem (2016)

Valence – Alger (2024)

Valence – Oran (2024)

Alicante – Oran (2024 – liaisons ponctuelles)

Barcelone – Alger (2025)

Barcelone – Oran (2025)

Une croissance soutenue portée par la demande

Les chiffres communiqués par Georges Bassoul lors de sa présentation confirment une dynamique solide. En dix ans, Baleària a transporté près de 900 000 passagers en Algérie.

Après un ralentissement lié à la pandémie Covid-19 , la croissance repart nettement à la hausse. L’année 2025 marque un tournant avec un record de 165 000 passagers, soit le niveau le plus élevé jamais atteint par la compagnie dans le pays.

L’activité ne se limite pas aux voyageurs :

360 000 véhicules transportés en une décennie ;

transportés en une décennie ; environ 100 000 mètres linéaires de fret.

Ces indicateurs traduisent une consolidation progressive du marché, portée à la fois par les flux de passagers et le transport de marchandises.

L’Algérie, un levier clé de croissance internationale

Pour Baleària, l’Algérie a changé de statut. Ce n’est plus un marché d’expansion secondaire, mais un véritable pilier stratégique. « Nous avons développé notre modèle en misant sur la fiabilité, la qualité du service et l’adaptation aux besoins des clients », a souligné Georges Bassoul. Avant de préciser l’ambition du groupe : « Continuer à renforcer la connectivité dans les années à venir. »

Le président de la compagnie, Adolfo Utor, confirme cette orientation. Il évoque une volonté de croissance durable et de renforcement des échanges économiques et humains entre l’Espagne et l’Algérie.

« L’Algérie est un marché essentiel dans le cadre de notre expansion internationale et nous souhaitons y poursuivre notre croissance de manière durable et à long terme. Nous sommes déterminés à développer la connectivité et à renforcer les échanges économiques et sociaux entre les deux pays », a indiqué le président de la compagnie, Adolfo Utor.

Une expérience de voyage adaptée au marché algérien

Un des leviers de réussite de Baleària réside dans sa capacité à adapter son offre. La compagnie ne se contente pas d’opérer des lignes : elle ajuste ses services aux attentes spécifiques de sa clientèle.

À bord, les passagers bénéficient notamment de :

personnel arabophone ;

restauration halal ;

salles de prière et espaces d’ablution ;

services familiaux ;

connexion Wi-Fi.

Les traversées sont assurées par deux ferries principaux :

Rosalind Franklin : 151 m de longueur, vitesse 19 kn et pouvant accueillir plus de 2 000 passagers et 580 véhicules ;

151 m de longueur, vitesse 19 kn et pouvant accueillir plus de 2 000 passagers et 580 véhicules ; Regina Baltica : 145 m de longueur, vitesse 19 kn avec une capacité de plus de 1 600 passagers et 350 véhicules.

Un engagement économique et culturel renforcé

Baleària cherche également à renforcer son ancrage local. L’entreprise revendique un rôle actif dans le développement économique et culturel entre les deux pays.

Parmi les initiatives mises en avant :

32 emplois déjà créés en Algérie ;

actions via la Baleària Foundation ;

partenariats culturels, notamment avec l’Institut Cervantes d’Alger ;

échanges artistiques entre l’Algérie et l’Espagne.

Une trajectoire appelée à s’accélérer

Dix ans après son arrivée sur le marché algérien, Baleària affiche une trajectoire claire : consolider ses positions et accélérer son développement.

Entre extension du réseau, montée en capacité et amélioration continue de l’expérience client, la compagnie entend transformer cette présence en un axe structurant de son activité en Méditerranée.

À ce rythme, le cap des 900 000 passagers ne marque pas une finalité, mais le point de départ d’une nouvelle phase de croissance.

Baleària, un acteur majeur du transport maritime en Espagne

L’expansion en Algérie s’appuie sur un groupe solide. Lors de sa présentation, Georges Bassoul a rappelé les fondamentaux de Baleària à l’échelle internationale.

La compagnie s’impose aujourd’hui comme le premier opérateur maritime en Espagne, avec :

44 navires (dont 3 en construction) ;

(dont 3 en construction) ; plus de 3 100 employés ;

; une présence dans 5 pays ;

; 29 lignes maritimes.

Chaque année, Baleària transporte environ :

6,5 millions de passagers ;

1,6 million de véhicules ;

8,3 millions de mètres linéaires de fret.

Son modèle économique repose majoritairement sur le transport de passagers (61 %), suivi du fret (36 %).

Par ailleurs, Baleària consolide son positionnement en Espagne à travers l’acquisition d’Armas Trasmediterránea, une opération stratégique présentée par son directeur général, Georges Bassoul, comme un levier de renforcement durable de sa compétitivité.

Cette intégration permet à la compagnie de sécuriser sa présence sur des zones clés, notamment aux Îles Canaries, dans le détroit de Gibraltar et en mer d’Alboran, tout en s’appuyant sur un cadre opérationnel plus solide et stable dans un secteur hautement concurrentiel.

Transition énergétique et digitalisation au cœur de la stratégie

Au-delà du développement commercial, Baleària mise sur l’innovation et la durabilité. Le groupe investit dans une flotte plus respectueuse de l’environnement et dans la transformation numérique de ses opérations.

Parmi les axes clés :

12 navires à double motorisation ;

; 4 navires à propulsion électrique ;

; optimisation des opérations grâce au suivi en temps réel ;

digitalisation du transport de marchandises.

La compagnie a également réduit son empreinte carbone de 13 500 tonnes équivalent CO₂, soit une baisse de 2,85 % des émissions par mille parcouru, avec un objectif ambitieux, celui d’atteindre zéro émission carbone d’ici 2050.