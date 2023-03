Traversées France – Algérie : le programme de Corsica Linea de nouveau perturbé

Le mouvement contre la réforme des retraites s’intensifie en France et les grèves se prolongent dans le pays. Un mouvement qui met en stop le pays et qui gelé de nombreux domaines d’activités sur le sol français. Dont le secteur des Transports. Selon le ministère de l’Intérieur français, la grève du 23 mars dernier a réuni 1.09 million de personnes dans le pays.

Suite à la neuvième journée de mobilisation contre la reforme des retraites, marquée par une importante mobilisation et de nombreuses perturbations. L’intersyndical a lancé un appel pour une nouvelle journée de grève. Prévue, notamment, pour le mardi 28 mars prochain.

Que ce soit pour l’aérien ou le maritime, les voyageurs depuis et vers la France galèrent pour programmer leurs voyages depuis et vers la France. Dans ce sillage, et encore une fois, la compagnie maritime française, Corsica Linea annonce un changement de programme.

Corsica Linea : les traversées vers l’Algérie reportées

Dans un communiqué publié le 25 mars dernier, Corsica Linea annonce de nouveau changement dans son programme de traversées depuis et vers le territoire national. Ces perturbations interviennent pour des raisons d’exploitation liées au mouvement social en France.

En effet, Corsica Linea informe ses passagers que les traversées vers l’Algérie, sont ajustées comme suit :

Le voyage Marseille – Alger, prévu pour le 28 mars 2023, est reporté pour le 29 mars à 10 h 30. Les passagers concernés par cette traversée sont tenus de se présenter au niveau de la porte 1 du port de Marseille. Et ce, à partir de 4 h 30 ;

La traversée Marseille – Alger, programmée pour le 29 mars prochain, est également reportée pour le 30 mars 2023 à 12 h 00. L’arrivée au port de Marseille se fera le lendemain à partir de 18 h 00.

Corsica Linea informe que les voyageurs concernés par ces traversées recevront un SMS. Et ce, pour les informer du changement survenu sur son programme des voyages.

Pour rappel, plusieurs semaines, la compagnie aux bateaux blanc et rouge a été contrainte de modifier. Et de réajuster son programme de traversées à plusieurs reprises. Pour cette fois-ci, d’autres perturbations sont aussi annoncées pour les voyages vers la Corse.

