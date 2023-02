Traversées France – Algérie : du nouveau chez Corsica Linea

Dans l’attente de l’annonce du programme estival de la compagnie maritime nationale, les voyageurs algériens ont bien profité du programme de la compagnie française Corsica Linea. En effet, il y a seulement quelques jours, cette dernière a officiellement ouvert les réservations pour ses traversées programmées pour l’été 2023.

Mais ce n’est pas tout. Pour récompenser ses fidèles voyageurs, la compagnie aux bateaux rouge et blanc, vient de dévoiler une nouvelle offre pour ses voyageurs sur le créneau France – Algérie.

Corsica Linea lance son programme de fidélité

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la compagnie corse informe du lancement de son programme de fidélité. Ce dernier permet aux voyageurs algériens et aux membres de la diaspora algérienne de bénéficier de plusieurs avantages.

Corsica Linea indique que le Linea FID, son programme de fidélité, est gratuit et ouvert à tous. Notamment, les plus habitués de voyages à bord des navires de la compagnie. Par ailleurs, pour bénéficier de cette offre, les voyageurs sont appelés à s’inscrire à ce programme au moment de la réservation. Une fois l’enregistrement effectué, les passagers commenceront à accumuler des points à chaque réservation et achat effectué chez Corsica Linea.

Corsica Linea informe que pour chaque traversée effectuée entre le 1 septembre au 30 juin, le Linea FID offre 10 points pour chaque 1 euro dépensé. En revanche, pour chaque traversée effectuée entre le 1 juillet et le 31 août, le programme offre 5 points pour chaque 1 euro de dépense.

Par ailleurs, à l’occasion du lancement de ce programme, Corsica Linea informe ses clients que pour toute inscription effectuée avant le 28 février 2023, les traversées achetées entre le 1 janvier et le 12 février dernier seront automatiquement prises en compte.

| À LIRE AUSSI :

>> Vols Alger – New York : Lufthansa lance le « tarif vert »

>> Vols été 2023 : Mulhouse-Constantine à partir de 75€ chez ASL Airlines