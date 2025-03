Traversées France – Algérie : Corsica Linea ouvre les réservations pour l’été 2025

À l’approche de la saison estivale, la compagnie maritime française Corsica Linea annonce l’ouverture des réservations sur ses billets de voyage entre l’Algérie et la France. De nouvelles traversées sont disponibles jusqu’au 15 septembre 2025.

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne sur sa page officielle, la compagnie maritime revient pour annoncer l’ajout de nouvelles traversées entre l’Algérie et la France pour assurer le transport de ses passagers durant la saison estivale 2025.

Corsica Linea annonce la mise en vente de ses billets pour l’été 2025

Les membres de la diaspora et les voyageurs algériens souhaitant passer les vacances d’été sur le territoire national peuvent déjà réserver leurs billets de voyage. En effet, Corsica Linea vient de lancer son calendrier estival et de mettre en vente ses traversées.

« Nous avons le plaisir de vous informer que nos traversées Marseille – Alger sont désormais ouvertes du 17 juin au 15 septembre 2025 !« , lit-on sur le communiqué. Les réservations sont ouvertes sur la ligne maritime Marseille Alger et concernent les traversées programmées jusqu’au 15 septembre 2025.

L’achat du billet de voyage suffisamment à l’avance permet de profiter des tarifs les moins chers de la compagnie et de profiter de la disponibilité des places chez Corscia Linea. La compagnie aux bateaux rouge et blanc indique que les réservations sont disponibles via son site internet ou au niveau de sa nouvelle agence à la gare maritime de Marseille, mais aussi auprès de ses agences partenaires.

Traversées Marseille – Alger : à combien sont fixés les prix des billets pour l’été 2025 ?

Pour l’été 2025, Corsica Linea s’engage à offrir à ses passagers des traversées fiables et ponctuelles en tenant compte des contraintes de navigation. Sur son site de réservation, les billets de voyage sont déjà disponibles à la vente, notamment sur la ligne maritime Marseille – Alger.

Corsica Linea propose des billets de voyage au prix de 404 euros pour un voyage en siège entre Marseille et Alger, programmés pour le mois de juin 2025. Les voyages du retour, notamment depuis l’Algérie, sont aussi proposés au même tarif.

Par ailleurs, les voyages en cabine sont affichés à partir de 500 euros, par personne et par trajet. Information importante pour les passagers piétons :

Adultes (10 ans et plus) : Limité à deux bagages plus un sac à dos ou un sac à main par personne. Les bagages supplémentaires ne seront pas acceptés à bord ;

: Limité à deux bagages plus un sac à dos ou un sac à main par personne. Les bagages supplémentaires ne seront pas acceptés à bord ; Enfants (moins de 10 ans) : Autorisé un sac à dos ou un sac de taille adaptée, pouvant être porté par l’enfant.

Corsica Linea rappelle que chaque passager doit transporter ses bagages sans aide et sans retourner sur le circuit d’embarquement. Le non-respect de ces conditions entraînera un refus d’embarquement.

