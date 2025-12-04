Traversées France – Algérie : Corsica Linea casse les prix avec le tarif Escapade

Pour les voyages aller-retour de courte durée entre la France et l’Algérie, la compagnie maritime Corsica Linea offre plusieurs options pour ses voyageurs, dont le tarif Escapade, qui est l’un des moins chers.

« Cet immense pays a de quoi satisfaire les attentes de tous les voyageurs ! Ses paysages, sa culture, son histoire, l’Algérie est une destination incomparable. Encore plus agréable en basse saison, lorsque les températures s’adoucissent et les rues désemplissent, les visites et les sorties s’apprécient à un autre rythme. Comme il est agréable de s’imprégner de l’ambiance locale, et de s’immerger au cœur de cette destination unique », écrit la compagnie sur son site.

Pour permettre à ses passagers de profiter pleinement de leur escapade en Algérie sans se soucier du prix des traversées, Corsica Linea propose de réserver son billet de voyage en groupe avec le tarif Escapade.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie passe à la vitesse supérieure : nouvelle route vers l’Asie et programme renforcé pour 2026



Que vaut le tarif escapade de Corsica Linea ?

Ce tarif est conçu spécifiquement pour les voyages en aller-retour entre la France et l’Algérie. Il est applicable pour un minimum d’un passager et un maximum de neuf voyageurs, voyageant avec ou sans véhicule.

L’une des principales conditions de cette offre est la durée maximale de séjour : celle-ci ne doit pas excéder 25 jours (le jour de départ et la date du retour étant inclus). De plus, le départ doit obligatoirement s’effectuer depuis la France, et le retour doit impérativement avoir lieu pendant la période de validité du forfait.

Ce tarif est offert en nombre de places limité et dépend strictement des disponibilités sur le départ demandé. Il n’est jamais vendable le jour même du départ. Concernant les modalités, le paiement doit être effectué dans son intégralité dans les 24 heures suivant la réservation, l’option de paiement partiel n’étant pas autorisée. En raison de son caractère promotionnel, le tarif Escapade est non modifiable et non remboursable après confirmation.

Qu’en est-il des voyageurs avec véhicule ?

Le tarif escapade s’applique à certains types de véhicules (voitures particulières) sous conditions de dimensions précises. Il couvre notamment les véhicules d’une longueur maximale de 6m et d’une hauteur maximale de 1.90 m, ainsi que des catégories spécifiques de véhicules jusqu’à 5 m de long, mais plus hauts jusqu’à 4m.

Attention : un supplément hauteur est automatiquement appliqué si le chargement sur le toit fait que la hauteur totale dépasse 1,90 m Les autres véhicules, ainsi que les véhicules destinés à l’exportation, sont exclus de cette offre et doivent se référer au Tarif Standard.

Il est à noter que sur son site de réservation, les billets de voyage au départ de la France vers l’Algérie sont affichés à partir de 320 euros.

🟢 À LIRE AUSSI : États-Unis : Trump bloque les demandes d’immigration de 19 pays, les Algériens à l’abri ?

