Traversées Espagne – Algérie : Baleària ouvre les réservations pour l’été 2024

En prévision de la nouvelle saison estivale 2024, plusieurs compagnies maritimes et aériennes ont procédé au renforcement de leurs programmes avec de nouvelles lignes et de nouvelles dessertes. Côté transport maritime, les voyageurs algériens sont toujours en attente de l’ouverture des ventes des billets, pour l’été, chez Algérie ferries.

Mais pour l’instant, ces passagers pourront réserver leurs billets de voyage chez Corsica Linea, mais aussi chez Baleària, qui dessert le territoire national depuis l’Espagne.

Baleària : les traversées de l’été désormais disponibles

Pour ceux qui souhaitent programmer dès maintenant leurs vacances de l’été 2024, la compagnie maritime a lancé les réservations pour la prochaine saison estivale. Rappelons, Baleària assure la desserte du port de Mostaganem au départ de celui de Valence en Espagne.

Par ailleurs, pour son programme estival, le transporteur maritime des voyageurs compte desservir l’Algérie au même rythme. Notamment à raison d’une rotation par semaine, programmée pour tous les samedis au départ de valence vers Mostaganem.

Les réservations sont désormais disponibles pour des voyages programmés jusqu’au 26 octobre 2024.

Voici les prix de Baleària pour l’été 2024

Sur son site de réservation, Baleària affiche ses prix des billets, Valence – Mostaganem, à partir de 104.51 euros pour un voyage en siège et à partir de 318.60 euros en cabine. Par ailleurs, les billets pour le retour, au départ de Mostaganem vers Valence, sont proposés au prix de 169.49 euros, par siège et au prix de 646.70 euros.

Ces tarifs s’appliquent par trajet et par personne et correspondent au prix d’un voyage programmé en date du 8 juin et un retour programmés pour le 28 juillet 2024. En attendant l’ouverture des ventes pour l’été chez Algérie Ferries, cette compagnie maritime pourrait bien être une belle alternative.

