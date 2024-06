Traversées Espagne – Algérie : Baleària offre une réduction de 20 % sur ses billets

Plusieurs compagnies maritimes desservent le territoire national depuis l’autre rive de la Méditerranée. Parmi celles-ci, le transporteur espagnol, qui a décidé, cet été, de renforcer ses dessertes à destination de l’Algérie et d’offrir un large choix aux voyageurs algériens.

En effet, sur son site de réservation, la compagnie maritime annonce la programmation de trois traversées par semaine au départ du port de Valence, en Espagne, vers celui de Mostaganem.

Baleària offre 20 % de réduction sur le prix de ses traversées vers l’Algérie

Le renforcement de ces dessertes a pour but de répondre à la forte demande entre les deux destinations. Par conséquent, Baleària prévoit de desservir Mostaganem à raison de trois dessertes, en aller-retour par semaine, programmées pour tous les lundis, jeudis et samedis. Ces billets de voyage sont disponibles à partir de 160 euros, par personne et par trajet, le prix d’un voyage en cabine occupée par quatre personnes. “Notre itinéraire entre Valence et Mostaganem vous attend avec plus de départs hebdomadaires, plus d’horaires et plus de flexibilité !”.

Par ailleurs, le transporteur maritime profite de cette occasion pour lancer une nouvelle offre promotionnelle pour accompagner son nouveau programme. En effet, Baleària propose à ses voyageurs de réserver dès maintenant leurs billets de voyage entre Valence et Mostaganem et de profiter d’une promotion allant jusqu’à – 20 % sur le prix du billet.

Cette offre est valable pour toute réservation effectuée jusqu’au 17 juin 2024, et s’applique sur tous les voyages, en aller-retour, programmés jusqu’au 30 septembre 2024. En revanche, Baleària précise que cette promotion n’est pas applicable sur les retours Open et donne droit à des modifications sous réserve de différence de prix. Les places sont limitées.

À NE PAS MANQUER :

>> Grève au port de Marseille : le programme d’Algérie Ferries perturbé

>> Transavia : combien doit-on payer pour voyager avec une valise cabine ? (vidéo)