Traversées depuis Marseille : voici les meilleurs prix d’Algérie Ferries pour juin 2024

La compagnie maritime nationale a précédemment annoncé le lancement de l’offre Watani. Une nouvelle promotion permettant de réduire les frais des billets de voyage par bateau, pendant la saison estivale, qui connaît généralement une hausse des prix.

Cette nouvelle offre prendra effet à partir du 10 août jusqu’au 23 septembre 2024 et permet aux voyageurs à bord des navires d’Algérie ferries de profiter de réductions allant jusqu’à 60 %. En attendant, ces passagers n’ont choix que de suivre l’évolution des tarifs de l’ENTMV pour pouvoir réserver leurs billets.

Traversées au départ de la France : à combien sont fixés les prix d’Algérie Ferries pour juin 2024 ?

En effet, en attendant l’entrée en vigueur de cette nouvelle promotion, les passagers de la compagnie pourront toujours guetter son site de réservation pour dénicher les dates pour voyager à bas prix. D’ailleurs, pour connaître à combien sont commercialisés les billets de l’ENTMV, en ce mois de juin 2024, nous avons effectué une simulation sur sa plateforme électronique.

Sur la ligne reliant le port de Marseille à la capitale Alger, la compagnie maritime nationale affiche ses billets au prix de 159 euros, pour un voyage sur un siège et entre 239 et 259 euros pour un voyage en cabine. Ce tarif s’applique sur un aller simple par personne et par trajet.

Par ailleurs, à destination de Skikda, le prix du voyage d’une famille de quatre personnes (deux adultes et deux enfants) dans une cabine intérieure est fixé à hauteur de 952 euros, sans véhicule à bord. En revanche, il est important de mentionner que le nombre de places disponibles pour ce mois de juin reste très limité.

Dans son programme estival, en plus de Marseille – Oran et Marseille-Bejaia, la compagnie maritime nationale affiche, aussi, des traversées au départ de Marseille, en France, vers le port d’Annaba, programmées à partir du mois d’août 2024.

