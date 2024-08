Traversées depuis Marseille : nouveaux changements dans le programme d’Algérie Ferries

Les perturbations persistent chez Algérie Ferries. La compagnie revient dans un nouveau communiqué pour annoncer le report de deux voyages depuis Marseille vers Béjaïa et Annaba. Les passagers concernés seront réorientés vers d’autres traversées.

Après plusieurs semaines à tenter d’opérer ses voyages le plus normalement possible, l’ENTMV souffre toujours à cause des pannes à répétition de ses navires. Pour rappel, Algérie Ferries a fait appel aux services du Moby Dada pour renforcer sa flotte, initialement composée de quatre navires.

Cependant, la compagnie maritime a eu la très mauvaise surprise de constater les multiples problèmes techniques de l’affrété italien qui a fortement perturbé son programme estival.

Traversées vers Béjaïa et Annaba : Algérie Ferries apporte de nouvelles modifications à son programme estival

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne sur sa page officielle, Algérie Ferries communique les nouveaux horaires de ses traversées au départ de Marseille vers Béjaïa, un des ports les plus fréquentés par les membres de la diaspora, pendant la saison estivale.

En effet, compagnie maritime nationale annonce que la traversée Marseille – Béjaïa, initialement prévue pour ce 4 août 2024, a été reportée. Par conséquent, les voyageurs détenteurs de titres de transport pour cette traversée seront réorientés vers deux groupes :

Le premier groupe sera transporté à bord de la traversée Marseille – Alger du 5 août à 12 h;

Le second groupe prendra la traversée programmée pour le 7 août 2024 à 19 h vers Alger.

Par ailleurs, l’ENTMV rassure que l’ensemble des passagers impactés par ce changement seront informés individuellement du programme exact.

La traversée Marseille – Annaba reportée

L’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs ne s’arrête pas là, elle poursuit en annonçant un autre changement sur la ligne Marseille – Annaba. En effet, Algérie Ferries a fait savoir que le voyage prévu au départ de Marseille vers Annaba, pour ce 4 août 2024, a été aussi reporté.

Les passagers concernés seront transportés à bord de la traversée Marseille – Skikda, programmée en date du 10 août 2024, à 10h. La compagnie qui subit depuis plusieurs semaines de fortes perturbations, met à disposition de ses clients trois numéros : 00 213 21 64 43 74 / 00 213 21 64 43 77 / 00 213 21 64 43 78.

