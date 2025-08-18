Traversées depuis Marseille et Sète : Algérie Ferries lance une nouvelle promotion

La compagnie maritime nationale, Algérie Ferries, étend sa promotion de 50% de réduction sur les repas à bord. Initialement disponible pour les voyages de retour en France, cette offre est désormais accessible à un plus grand nombre de passagers.

Algérie Ferries a publié une nouvelle vidéo dans laquelle elle explique que son offre est désormais accessible à un grand nombre de passagers, mais aussi aux membres de la diaspora algérienne en France. Cette initiative vise à alléger les factures des voyageurs de la compagnie.

🟢 À LIRE AUSSI : Le MS SH Diana jette l’ancre à Alger : des touristes étrangers en escale dans la capitale

Algérie Ferries offre 50% de réduction sur les repas à bord

La compagnie nationale de transport maritime de passagers a récemment lancé une offre promotionnelle attractive pour ses voyageurs. Cette initiative vise à rendre les traversées plus abordables, en particulier pour ceux qui voyagent en première classe.

En effet, les passagers qui choisissent de voyager en première classe peuvent désormais bénéficier d’une réduction de 50% sur le coût de leurs repas à bord. Cette offre est valable sur des trajets spécifiques. Les traversées concernées partent de la France, notamment depuis Marseille et Sète et se dirigent vers plusieurs destinations en Algérie, à savoir : Alger, Annaba, Béjaia, Skikda et Oran.

Par ailleurs, la compagnie précise que cette promotion est à durée limitée et soumise à la disponibilité des places. Pour en profiter, il est conseillé de réserver ses billets rapidement, car le nombre de places est limité. L’offre prendra fin le 31 août 2025.

GNV annonce 40 % de réduction sur ses traversées vers l’Algérie

La compagnie maritime italienne GNV lance une nouvelle offensive commerciale attractive pour les voyageurs algériens. Dans le cadre de ses « GNV Days », le transporteur propose des réductions allant jusqu’à 40% sur ses traversées reliant l’Algérie à la France.

Cette promotion concerne spécifiquement les liaisons au départ des ports d’Alger et de Bejaia vers Sète. Les voyageurs intéressés devront toutefois faire preuve de réactivité : l’offre est valable uniquement pour les réservations effectuées avant le 12 août 2025, et le nombre de places est limité.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la politique commerciale de GNV, qui multiplie les offres promotionnelles depuis le lancement de ses lignes vers l’Algérie. La promotion s’étend également aux traversées vers d’autres destinations du bassin méditerranéen, notamment la Tunisie et le Maroc.

Cette offre représente une opportunité intéressante pour les voyageurs souhaitant planifier leurs déplacements entre l’Algérie et la France, que ce soit pour des vacances ou des visites familiales, tout en bénéficiant du confort et de la sécurité des navires GNV à des tarifs avantageux.

🟢 À LIRE AUSSI : L’été continue avec GNV : jusqu’à 40 % de réduction sur les traversées Algérie – France